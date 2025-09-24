聽新聞
0:00 / 0:00
土石流警戒發布 247條全集中花東與屏東
颱風樺加沙雖遠離，外圍環流持續帶來降雨。農業部農村發展及水土保持署今天上午發布土石流潛勢溪流警戒，包括128條紅色警戒及119條黃色警戒，全部集中花蓮、台東與屏東。
農村水保署發布新聞稿表示，128條土石流紅色警戒分布於花蓮縣、台東縣及屏東縣共16鄉53村，119條土石流黃色警戒同樣分布在花東及屏東共17鄉49村。
農村水保署同時發布大規模崩塌紅色警戒3處，分布於花蓮縣玉里鎮源城里、富里鄉富南村、卓溪鄉卓溪村共3鄉3村；大規模崩塌黃色警戒6處，分布於屏東縣來義鄉來義村、台東縣大武鄉大鳥村、花蓮縣光復鄉大豐村、台東縣太麻里鄉華源村、花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村共5鄉5村。
農村水保署提醒，紅色警戒區，地方政府應勸告或強制撤離；黃色警戒範圍，地方政府應進行疏散避難勸告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言