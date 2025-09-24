快訊

土石流警戒發布 247條全集中花東與屏東

中央社／ 台北24日電
受到連日降雨影響，南橫公路台東端向陽至初來段多處坍方及土石流，彩霞隧道灌入泥漿與土石，整個路段預計25日傍晚搶通。（關山工務段提供）中央社
颱風樺加沙雖遠離，外圍環流持續帶來降雨。農業部農村發展及水土保持署今天上午發布土石流潛勢溪流警戒，包括128條紅色警戒及119條黃色警戒，全部集中花蓮、台東與屏東。

農村水保署發布新聞稿表示，128條土石流紅色警戒分布於花蓮縣、台東縣及屏東縣共16鄉53村，119條土石流黃色警戒同樣分布在花東及屏東共17鄉49村。

農村水保署同時發布大規模崩塌紅色警戒3處，分布於花蓮縣玉里鎮源城里、富里鄉富南村、卓溪鄉卓溪村共3鄉3村；大規模崩塌黃色警戒6處，分布於屏東縣來義鄉來義村、台東縣大武鄉大鳥村、花蓮縣光復鄉大豐村、台東縣太麻里鄉華源村、花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村共5鄉5村。

農村水保署提醒，紅色警戒區，地方政府應勸告或強制撤離；黃色警戒範圍，地方政府應進行疏散避難勸告。

樺加沙颱風 颱風 土石流

