聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
樺加沙颱風受災戶，公路監理業務可展延至明年3月底。
樺加沙颱風受災戶，公路監理業務可展延至明年3月底。

樺加沙颱風影響台灣，造成部分地區災情嚴重，為照顧災區民眾權益，公路局公布「0923樺加沙颱風受災民眾公路監理業務權益照顧措施」，受災民眾只要持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具之證明，相關包含「補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書」、「辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞」、「車輛定期檢驗」、「交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納」、「職業駕駛執照審驗」等監理事宜，均可展延至115年3月31日前向公路監理機關申辦。

公路局表示，另因颱風致車輛受損需辦理報廢、繳註銷、停駛者，汽車燃料使用費計徵至災損前一日止；辦理汽車修護者，憑汽車修理廠開具之證明文件，按修車日數減免之，請民眾於115年3月31日前提出申請。

此外，公路局也提醒，如有受災車輛所有人死亡，親屬辦理車輛繼承過戶或報廢、繳註銷牌照者，交通違規案件免罰及積欠汽車燃料使用費免繳，辦理汽機車繼承過戶者免徵該項規費。

