樺加沙颱風釀災 健保卡遺失、藥泡水例外就醫補救

中央社／ 台北24日電

颱風樺加沙過境，造成部分區域重大災情，若民眾不慎弄丟健保卡，除了換發新卡免費，健保署還提供「例外就醫」服務，可向醫師表明，重新開立慢箋領藥，藥品泡水也不用擔心。

衛生福利部中央健康保險署今天透過新聞稿表示，因颱風導致健保卡毀損或遺失，民眾可申請免費換發新卡，只要健保卡申請表註明「樺加沙颱風受災」，至各地郵局、部分可現場製卡的公所及健保署各服務據點，或本國籍人士也可透過當地戶政事務所申請新卡。

當民眾健保卡遺失或損壞，但需慢箋領藥，健保署表示，即使沒有健保卡，這些丟卡的民眾仍可持慢箋至藥局領藥，各藥局依例外就醫處理；若藥品或處方箋損毀或遺失，可向醫師表明，重新開立處方，後續申報費用註明R007，即不列入重複用藥計算。

健保署指出，民眾於領藥期間末日恰逢颱風停止上班，領藥日可順延至颱風過後第1個上班日，其後處方箋仍依期限領藥，如有用藥疑問，請回診與醫師討論，以達最佳治療效果。

健保署提醒，醫療院所受理因颱風樺加沙無法持健保卡就醫的民眾，可於「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」填報就醫日期、門、住診等就醫類別及就醫者相關資料後，即可以健保身分就醫。

樺加沙颱風 颱風

