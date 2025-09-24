快訊

樺加沙颱風侵襲港澳 粉專：今年繼薇帕之後第二次發10號風球

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
樺加沙颱風侵襲港澳。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」
樺加沙颱風侵襲港澳。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」

昨天遠離台灣的樺加沙颱風今進入廣東海面，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，樺加沙侵襲港澳，香港天文台稍早已發出10號颶風信號，這是繼今年薇帕颱風之後的第二次10號風球，也是自1964年「露比」與「黛蒂」後，再度在同一年內出現兩次10號風球。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，樺加沙目前最強陣風：橫瀾島39.2m/s（13級），港澳地區正面迎擊樺加沙颱風的危險半圓，(俗稱「西登」，即颱風自港澳西側登陸），這將使得強烈風勢在沒有地形屏障下，直接衝擊港澳。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，隨著颱風靠近，氣壓下降，風暴潮也將加劇，對港澳及華南沿岸構成重大威脅。若照目前的預報，港澳地區的風雨最快要到今天晚上風雨才會逐漸轉小。

樺加沙颱風 颱風

相關新聞

又3颱共存！會有藤原效應嗎？氣象粉專這樣說

目前西北太平洋有3個颱風，除了中颱浣熊、強颱樺加沙，還有凌晨剛生成的輕颱博羅依。再次3颱共存，會有藤原效應嗎？

樺加沙豪大雨東64線中斷 台東縣宣布金峰鄉今停止上班課

台東縣政府上午緊急通報：根據中央氣象署資料，受強烈颱風樺加沙連續豪大雨影響，東64線道路中斷，宣布金峰鄉嘉蘭村今天停止上...

再增2校！花蓮縣府今宣布瑞穗奇美國小、玉里三民國中停班課

受樺加沙颱風影響，花蓮光復鄉、卓溪鄉今天都停班停課，縣府稍早再宣布，瑞穗鄉奇美國民小學，以及玉里鎮的縣立三民國民中學，今...

颱風樺加沙解除海警 花東豪雨持續至24日

颱風樺加沙逐漸遠離，氣象署今晚8時30分解除海警，今天晚上到明天清晨颱風外圍環流仍會為花蓮及台東帶來可觀雨量，氣象署同步...

樺加沙颱風侵襲港澳 粉專：今年繼薇帕之後第二次發10號風球

昨天遠離台灣的樺加沙颱風今進入廣東海面，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，樺加沙侵襲港澳，香港天文台稍早已發出10...

不可輕忽！北市區今仍有強瞬風 水舞嘉年華今再暫停一日

儘管樺加沙颱風遠離，不過受外圍環流影響，今天台北市區瞬間陣風，仍可達7級。北市觀光傳播局宣布，為維護民眾安全及確保水舞展...

