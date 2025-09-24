樺加沙颱風侵襲港澳 粉專：今年繼薇帕之後第二次發10號風球

昨天遠離台灣的樺加沙颱風今進入廣東海面，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，樺加沙侵襲港澳，香港天文台稍早已發出10號颶風信號，這是繼今年薇帕颱風之後的第二次10號風球，也是自1964年「露比」與「黛蒂」後，再度在同一年內出現兩次10號風球。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，樺加沙目前最強陣風：橫瀾島39.2m/s（13級），港澳地區正面迎擊樺加沙颱風的危險半圓，(俗稱「西登」，即颱風自港澳西側登陸），這將使得強烈風勢在沒有地形屏障下，直接衝擊港澳。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，隨著颱風靠近，氣壓下降，風暴潮也將加劇，對港澳及華南沿岸構成重大威脅。若照目前的預報，港澳地區的風雨最快要到今天晚上風雨才會逐漸轉小。