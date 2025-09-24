3颱共存樺加沙颱風續發威 吳德榮：東半部慎防坍方土石流

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今天東半部及南部仍會下雨，其中花東山區要防大量降雨。聯合報系資料照
目前西北太平洋有3個颱風，除了中颱浣熊、逐漸遠離台灣的強颱樺加沙，加上凌晨剛生成的輕颱博羅依。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今(24日)樺加沙進入廣東海面，台灣受颱風外圍環流與地形的交互作用，東半部及南部仍有雨，花東山區仍有大量降雨，由於山區土石含水量已屆飽和，應防其擴大坍方、落石、土石流的災情。

吳德榮指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，樺加沙颱風將於今(24)日下午至晚間，在珠江口與雷州半島之間登陸，由於其強度減弱得很緩慢，對港澳、兩廣構成極大威脅，若有相關行程應注意。至於浣熊颱風，無論各國官方氣預測或模式模擬，距台灣都很遙遠，無威脅。

另一熱帶低壓今(24日)晨2時已發展為輕颱博羅依，吳德榮說，氣象署路徑潛勢預測圖與最新(23日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬類似，通過菲律賓，大致朝海南島方向前進，對台亦無影響。

吳德榮指出，今北部轉為晴朗炎熱，最高溫升至38度。各地區氣溫為：北部24至38度、中部23至36度、南部23至34度及東部23至33度。

最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮說，明日起太平洋高壓向西伸展，未來一周天氣大多晴朗穩定。明日各地晴朗炎熱，要防曬、防中暑；全台最高溫升至38度以上。周五、六各地持續晴朗炎熱，要防曬、防中暑；山區午後及東半部偶有短暫的零星降雨機率。下周日至周二(28至30日)各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

 

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

第3颱博羅依凌晨生成。圖／擷取自中央氣象署網站
樺加沙颱風 颱風

相關新聞

又3颱共存！會有藤原效應嗎？氣象粉專這樣說

目前西北太平洋有3個颱風，除了中颱浣熊、強颱樺加沙，還有凌晨剛生成的輕颱博羅依。再次3颱共存，會有藤原效應嗎？

樺加沙豪大雨東64線中斷 台東縣宣布金峰鄉今停止上班課

台東縣政府上午緊急通報：根據中央氣象署資料，受強烈颱風樺加沙連續豪大雨影響，東64線道路中斷，宣布金峰鄉嘉蘭村今天停止上...

再增2校！花蓮縣府今宣布瑞穗奇美國小、玉里三民國中停班課

受樺加沙颱風影響，花蓮光復鄉、卓溪鄉今天都停班停課，縣府稍早再宣布，瑞穗鄉奇美國民小學，以及玉里鎮的縣立三民國民中學，今...

颱風樺加沙解除海警 花東豪雨持續至24日

颱風樺加沙逐漸遠離，氣象署今晚8時30分解除海警，今天晚上到明天清晨颱風外圍環流仍會為花蓮及台東帶來可觀雨量，氣象署同步...

樺加沙颱風侵襲港澳 粉專：今年繼薇帕之後第二次發10號風球

昨天遠離台灣的樺加沙颱風今進入廣東海面，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，樺加沙侵襲港澳，香港天文台稍早已發出10...

不可輕忽！北市區今仍有強瞬風 水舞嘉年華今再暫停一日

儘管樺加沙颱風遠離，不過受外圍環流影響，今天台北市區瞬間陣風，仍可達7級。北市觀光傳播局宣布，為維護民眾安全及確保水舞展...

