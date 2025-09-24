颱風外圍環流影響 高屏山區防超大豪雨

中央氣象署發布豪雨特報，第18號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，屏東縣山區、高雄市山區已有超大豪雨，宜蘭縣山區已有大豪雨，臺中市山區、桃園市山區已有豪雨發生。

今天花蓮縣地區、臺東縣地區有局部大豪雨或超大豪雨，高雄市山區、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣山區、南投縣山區、屏東縣地區、恆春半島有局部大雨或豪雨，臺南、高雄、宜蘭地區、蘭嶼、綠島及新北、桃園、臺中山區有局部大雨發生的機率。

請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。超大豪雨地區：花蓮縣、臺東縣。大豪雨地區：高雄市、屏東縣。

