高屏山區防超大豪雨　宜蘭縣山區有大豪雨

中央社／ 台北24日電

中央氣象署發布豪雨特報，第18號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，屏東縣山區、高雄市山區已有超大豪雨，宜蘭縣山區已有大豪雨，臺中市山區、桃園市山區已有豪雨發生。

今天花蓮縣地區、臺東縣地區有局部大豪雨或超大豪雨，高雄市山區、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣山區、南投縣山區、屏東縣地區、恆春半島有局部大雨或豪雨，臺南、高雄、宜蘭地區及新北、桃園、臺中山區有局部大雨發生的機率。

請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。超大豪雨地區：花蓮縣、臺東縣。大豪雨地區：高雄市、屏東縣。

樺加沙颱風 颱風

延伸閱讀

颱風外圍環流影響　花東及屏東縣山區防超大豪雨

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流…花東仍列超大豪雨警戒區 賴總統發聲

樺加沙颱風海警持續 東半部仍提防豪雨、沿海長浪警戒

樺加沙颱風外圍環流發威 花東山區警戒「超大豪雨」

相關新聞

颱風樺加沙解除海警 花東豪雨持續至24日

颱風樺加沙逐漸遠離，氣象署今晚8時30分解除海警，今天晚上到明天清晨颱風外圍環流仍會為花蓮及台東帶來可觀雨量，氣象署同步...

樺加沙遠颱風離 花東豪雨未歇

隨著樺加沙颱風遠離，中央氣象署昨先後解除海陸警，不過氣象署提醒，受颱風外圍環流影響，花東地區、恆春半島今要慎防局部豪雨及...

樺加沙遠離海上警報解除 全台共2死、30失聯、28傷

颱風樺加沙海上颱風警報今晚解除。中央災害應變中心表示，累計全國災情共221件，造成2死、30失聯、28人受傷，因應馬太鞍...

樺加沙颱風災情無健保卡就醫 衛福部健保署啟動「例外就醫」機制

樺加沙颱風來襲，部分縣市傳出災情，為因應可能有民眾受風災影響無健保卡，卻需要就醫情形，衛福部健保署表示，已請各特約醫療院...

台鐵東部幹線9/24上午10時前 僅行駛部分區間

颱風樺加沙為東部帶來豪雨，台鐵今天晚間指出，西部幹線明天正常行駛，東部幹線上午10時前部分區間停駛，上午10時後全線恢復...

樺加沙颱風降雨 石門水庫啟動阿姆坪防淤隧道沖淤作業

颱風樺加沙遠離，北水分署統計，石門水庫降雨量自21日至今日下午5時已累計98.5毫米，水庫逼近滿水位，因此今日傍晚6時開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。