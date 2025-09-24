颱風外圍環流影響　花東及屏東縣山區防超大豪雨

中央氣象署發布豪雨特報，第18號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，昨日至今日上午花蓮縣地區、臺東縣地區、屏東縣山區、高雄市山區有局部大豪雨或超大豪雨。

宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣地區、桃園市山區、臺中市山區、南投縣山區、屏東縣地區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，新北山區、臺南、高雄地區及新竹、嘉義山區有局部大雨發生的機率。

請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。超大豪雨地區：高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣。大豪雨地區：宜蘭縣。

