樺加沙遠颱風離 花東豪雨未歇

隨著樺加沙颱風遠離，中央氣象署昨先後解除海陸警，不過氣象署提醒，受颱風外圍環流影響，花東地區、恆春半島今要慎防局部豪雨及大雨，中南部及東北部有短暫陣雨，北部也有午後陣雨。氣象署表示，由於花東地區仍有豪雨，將啟動大規模或劇烈豪雨作業。

樺加沙颱風仍為花東地區帶來驚人雨量。根據氣象署統計，從廿二日○時起，至昨天晚間八時廿分，累積雨量前五名都在花東地區，其中花蓮天祥累積雨量超過七四二毫米，台東向陽六三六點五毫米，花蓮瑞穗林道六一二點五毫米、台東卑南利嘉林道六○五點五毫米。

預報員林伯東說，受颱風外圍環流影響，東半部降雨明顯。

