樺加沙遠離海上警報解除 全台共2死、30失聯、28傷

颱風樺加沙海上颱風警報今晚解除。中央災害應變中心表示，累計全國災情共221件，造成2死、30失聯、28人受傷，因應馬太鞍溪橋斷橋，公路局已規劃替代道路方案。

由於花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖下午溢堤，大量洪水沖斷馬太鞍溪橋，光復鄉淹水災情慘重。颱風樺加沙中央災害應變中心晚間舉行第9次工作會報暨情資研判會議。

國家災害防救科技中心表示，馬太鞍溪一帶至明天清晨降雨仍持續，根據水位監測可看到，箭瑛大橋和花蓮大橋的水位已逐漸趨緩，相關單位仍需持續監測。

馬太鞍溪堰塞湖溢流應變作為部分，災情監控及搜索救援組說，已於花蓮觀光糖廠設立前進指揮所，花蓮縣消防局共出動87車、180人救災。

此外，支援縣市，包括台東縣消防局（8車4艇23人）、屏東縣消防局（8車5艇22人）、新北市消防局（27車3艇68人2搜救犬）、宜蘭縣消防局（5車5艇18人）、台北市消防局（2車6人），總計50車、17艇、137人、2搜救犬。

根據災情監控及搜索救援組統計顯示，截至今晚7時止，全國災情共221件，造成2死、30失聯、28人受傷。其中，花蓮縣光復市場的抱柱婦人確定已獲救。

死亡案例部分，為花蓮縣光復鄉下午4時有名55歲周姓男子，不明原因死亡；花蓮縣光復鄉下午4時有名80歲黃姓男子疑似自然死亡。

另統計，花蓮縣消防局自下午3時起至晚間8時止，共受理電話506通，其中215通成案；受理警局轉報109通，成案75通。合計共290件。

農林漁牧組表示，馬太鞍溪堰塞湖已於下午2時30分溢流潰堤；下午3時30分，首波洪峰抵達，沖毀馬太鞍溪橋；下午4時30分，第二波洪峰抵達。依下游洪水狀況評估，共流出約6000萬噸蓄水。

同時，林業保育署將持續監控各項監測數據與情資，於天候狀況許可且安全時，將立即派員至現場進行空拍確認，以利後續災後復建事宜。

另外，林保署花蓮分署已整備相關人力及機具，以因應後續搶災工作；依監測團隊評估堰塞湖剩餘水量約3100萬噸，中央氣象署預估未來12小時雨量約200公釐，且仍有土砂會持續流出，靠近河道搶災應注意施工安全。

交通工程組則說，受到堰塞湖溢堤影響，台鐵台東線各級列車於今晚12時前停駛。

同時，若明天清晨前水流尚未排除，萬榮-光復間封鎖不通，將採應變措施，包括東部幹線列車順行將行駛至花蓮站；逆行行駛至玉里站（區間車機動行駛至瑞穗）；公路接駁為「鳳林站」-花46-箭瑛大橋-193-台11甲-「光復站」-台11甲-193-「瑞穗站」。

交通工程組提到，因應馬太鞍溪橋斷橋事件，公路局已規劃替代道路方案，為台9線-台11丙線-台11線-台30線（玉長公路），再銜接回台9線。明天中午前對外說明搶修策略。

水電維生組表示，水利署下午4時已陸續出動支援花蓮縣光復鄉重機具共46台、抽水機19部及87人；同時派員至光復地區進行空拍作業，提供即時災情資訊。

此外，全國曾停電1萬4017戶，待修復2015戶，其中花蓮縣曾停電戶數為2871戶、待修復1696戶；全國停水4378戶（花蓮縣）。待水退後，均將儘速搶修、復水。

災情部分，目前全國積淹水計51處，未退水46處（花蓮縣光復鄉、鳳林鎮），已退水5處（花蓮縣花蓮市與富里鄉、台東縣台東市與太麻里鄉）。

國防部說，國軍待命兵力計2萬7875人，車輛機具42類3853輛，均已完成整備。今天派遣兵力均依令抵達，並視地方政府需求，協助執行災害應變工作。

指揮官、內政部長劉世芳最後裁示，中央災害應變中心一級開設維持至明天中午。本次溢堤使公共設施及市區民眾家園等均受損，請各部會積極進行包括人員救援、電力修復、物資調度、環境清理、交通恢復、通訊穩定及主動傳遞災情訊息等任務，協助花蓮民眾儘速恢復正常生活。

劉世芳說，為使災後緊急搶險作為順利推動，請農業部整合相關部會成立前進協調所，由經濟部次長賴建信擔任總協調官，結合花蓮縣政府前進指揮所，加速後續應變及復原重建事宜。

商品推薦