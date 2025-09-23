樺加沙颱風災情無健保卡就醫 衛福部健保署啟動「例外就醫」機制

樺加沙颱風來襲，部分縣市傳出災情，為因應可能有民眾受風災影響無健保卡，卻需要就醫情形，衛福部健保署表示，已請各特約醫療院所協助以「例外就醫」提供醫療服務。

健保署表示，民眾健保卡如因颱風毀損或遺失，可申請免費換發新卡。請於健保卡申請表上註明「樺加沙颱風受災」，就近到各地郵局或透過當地戶政事務所（限本國籍）、部分公所(可現場製卡之公所)及健保署各服務據點，申請免費製發健保卡。

另，民眾如因風災健保卡遺失或損壞，仍可持慢箋至藥局領藥，各藥局依例外就醫處理；若藥品或處方箋損毀或遺失，也可向醫師表明，重新開立處方，後續申報費用時請註明「R007」即不列入重複用藥計算。

民眾於領藥期間末日恰逢災害停止上班，其領藥日可順延至災情過後第一個上班日，其後之處方箋仍依期限領藥，如有用藥疑問請回診與醫師討論，以達最佳治療效果。

而醫療院所受理民眾因颱風無法持健保卡就醫，請於「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」上填寫就醫日期、就醫類別(門、住診）及就醫民眾相關資料後，即可提供以健保身分就醫。

民眾如有任何就醫疑問，請撥打健保署諮詢專線，市話請撥打0800-030-598 或 4128-678(不須加區域碼)，手機請改撥(02)4128-678洽詢。

