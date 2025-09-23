台鐵東部幹線9/24上午10時前 僅行駛部分區間

快訊

中央社／ 台北23日電
台鐵今天晚間指出，西部幹線明天正常行駛，東部幹線上午10時前部分區間停駛，上午10時後全線恢復行駛。聯合報記者潘俊宏／攝影
台鐵今天晚間指出，西部幹線明天正常行駛，東部幹線上午10時前部分區間停駛，上午10時後全線恢復行駛。聯合報記者潘俊宏／攝影

颱風樺加沙為東部帶來豪雨，台鐵今天晚間指出，西部幹線明天正常行駛，東部幹線上午10時前部分區間停駛，上午10時後全線恢復行駛。

颱風樺加沙逐漸遠離，但外圍雲系仍為花東帶來明顯降雨，台鐵今天晚間發布最新列車行駛資訊，明天西部幹線（基隆=潮州=枋寮間）正常行駛。

台鐵指出，東部幹線部分，對號列車順行行駛至花蓮站，逆行行駛至玉里站；區間（快）車順行行駛至鳳林站，逆行行駛至瑞穗站。

台鐵說，東部幹線明天上午10時後全線恢復行駛，而南迴線（枋寮=台東間）正常行駛；平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線正常行駛。

台鐵表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費。

