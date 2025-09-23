颱風樺加沙解除海警 花東豪雨持續至24日

颱風樺加沙逐漸遠離，氣象署今晚8時30分解除海警，今天晚上到明天清晨颱風外圍環流仍會為花蓮及台東帶來可觀雨量，氣象署同步啟動較大規模及較劇烈豪雨事件加強作業。

中央氣象署觀測，颱風樺加沙今晚8時的中心位置在北緯20.7度，東經116.1度，即在鵝鑾鼻西南西方約510公里之處，以每小時16轉22公里速度，向西北西轉西進行。

氣象署表示，颱風樺加沙過去3小時強度略減弱且暴風圈縮小，中心目前位在鵝鑾鼻西南西方海面，向西北西轉西進行，對台灣海峽及巴士海峽威脅已解除，因此解除海上颱風警報。

不過由於颱風樺加沙外圍環流為東半部帶來豪雨，氣象署同步啟動「0923第18號颱風外圍環流較大規模及較劇烈豪雨事件」加強作業，提醒民眾留意後續降雨趨勢。

氣象署解釋，啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」的標準，是在颱風警報期間以外，本島或離島發生連續降雨，包含多縣市豪雨，且有局部縣市達大豪雨；局部縣市單日就達超大豪雨，或預估連日大豪雨情況；且在前述情境下降雨仍將持續。

氣象署預報員林伯東指出，颱風樺加沙的外圍環流在今天晚上到明天清晨仍會為花蓮及台東帶來可觀雨量，今天晚上11時到明天凌晨的3小時累積雨量可能達到70至100毫米。

林伯東表示，預測雨勢會越來越小，但台東雨勢會持續到明天清晨，因此花蓮及台東仍要特別留意。

氣象署觀測，自21日凌晨0時至今晚8時出現較大累積雨量，包括花蓮縣天祥746毫米、台東縣向陽635.5毫米、宜蘭縣翠峰湖585.5毫米、屏東縣泰武570毫米、高雄市南天池512.5毫米、南投縣小奇萊406.5毫米、台中市審馬陣368.5毫米；較大陣風為蘭嶼13級、彭佳嶼11級、恆春10級。

