快訊

花蓮堰塞湖溢流！泥流猛灌全聯困6人 2店員「肉身扛木板」慘烈畫面曝光

美股早盤／道指漲逾200點再創新高 台積電ADR漲逾4%

颱風樺加沙解除海警 花東豪雨持續至24日

中央社／ 台北23日電
氣象署啟動「0923第18號颱風外圍環流較大規模及較劇烈豪雨事件」加強作業，提醒民眾留意後續降雨趨勢。本報資料照片
氣象署啟動「0923第18號颱風外圍環流較大規模及較劇烈豪雨事件」加強作業，提醒民眾留意後續降雨趨勢。本報資料照片

颱風樺加沙逐漸遠離，氣象署今晚8時30分解除海警，今天晚上到明天清晨颱風外圍環流仍會為花蓮及台東帶來可觀雨量，氣象署同步啟動較大規模及較劇烈豪雨事件加強作業。

中央氣象署觀測，颱風樺加沙今晚8時的中心位置在北緯20.7度，東經116.1度，即在鵝鑾鼻西南西方約510公里之處，以每小時16轉22公里速度，向西北西轉西進行。

氣象署表示，颱風樺加沙過去3小時強度略減弱且暴風圈縮小，中心目前位在鵝鑾鼻西南西方海面，向西北西轉西進行，對台灣海峽及巴士海峽威脅已解除，因此解除海上颱風警報。

不過由於颱風樺加沙外圍環流為東半部帶來豪雨，氣象署同步啟動「0923第18號颱風外圍環流較大規模及較劇烈豪雨事件」加強作業，提醒民眾留意後續降雨趨勢。

氣象署解釋，啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」的標準，是在颱風警報期間以外，本島或離島發生連續降雨，包含多縣市豪雨，且有局部縣市達大豪雨；局部縣市單日就達超大豪雨，或預估連日大豪雨情況；且在前述情境下降雨仍將持續。

氣象署預報員林伯東指出，颱風樺加沙的外圍環流在今天晚上到明天清晨仍會為花蓮及台東帶來可觀雨量，今天晚上11時到明天凌晨的3小時累積雨量可能達到70至100毫米。

林伯東表示，預測雨勢會越來越小，但台東雨勢會持續到明天清晨，因此花蓮及台東仍要特別留意。

氣象署觀測，自21日凌晨0時至今晚8時出現較大累積雨量，包括花蓮縣天祥746毫米、台東縣向陽635.5毫米、宜蘭縣翠峰湖585.5毫米、屏東縣泰武570毫米、高雄市南天池512.5毫米、南投縣小奇萊406.5毫米、台中市審馬陣368.5毫米；較大陣風為蘭嶼13級、彭佳嶼11級、恆春10級。

樺加沙颱風 颱風

延伸閱讀

樺加沙颱風降雨 石門水庫啟動阿姆坪防淤隧道沖淤作業

颱風樺加沙打亂馬祖交通 24日擬啟動軍機疏運

樺加沙遠離 氣象署將啟動大規模或劇烈豪雨作業

颱風影響金門對外交通 空運恢復首日滯留旅客少

相關新聞

樺加沙颱風降雨 石門水庫啟動阿姆坪防淤隧道沖淤作業

颱風樺加沙遠離，北水分署統計，石門水庫降雨量自21日至今日下午5時已累計98.5毫米，水庫逼近滿水位，因此今日傍晚6時開...

颱風樺加沙解除海警 花東豪雨持續至24日

颱風樺加沙逐漸遠離，氣象署今晚8時30分解除海警，今天晚上到明天清晨颱風外圍環流仍會為花蓮及台東帶來可觀雨量，氣象署同步...

台鐵東部幹線9/24上午10時前 僅行駛部分區間

颱風樺加沙為東部帶來豪雨，台鐵今天晚間指出，西部幹線明天正常行駛，東部幹線上午10時前部分區間停駛，上午10時後全線恢復...

颱風樺加沙打亂馬祖交通 24日擬啟動軍機疏運

颱風樺加沙打亂馬祖對外交通，今天飛機與船舶全停航。連江縣政府統計，滯留旅客約923人，交通部民航局馬祖航空站已申請明日3...

樺加沙遠離 氣象署將啟動大規模或劇烈豪雨作業

雖然樺加沙颱風遠離，氣象署預計將於今（23）日20時30分解除海上颱風警報，但受颱風外圍環流影響，花東地區仍有豪雨，將啟...

強颱樺加沙影響桃機今取消204航班 明取消119架次多為港澳航班

受到樺加沙颱風持續影響，桃園機場截至今天下午4時共取消204架次航班，其中客運航班186架次、貨運航班18架次，由於樺加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。