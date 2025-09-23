聽新聞
樺加沙颱風降雨 石門水庫啟動阿姆坪防淤隧道沖淤作業
颱風樺加沙遠離，北水分署統計，石門水庫降雨量自21日至今日下午5時已累計98.5毫米，水庫逼近滿水位，因此今日傍晚6時開啟阿姆坪防淤隧道閘門進行沖淤作業，預計有16萬立方公尺沖淤效益。
北水分署指出，阿姆坪防淤隧道上一次是在去年10月潭美颱風進行操作，因今年汛期颱風在石門水庫降雨量較小，故今天進行第一次防淤操作。目前石門水庫水位達244.8公尺，蓄水率99.2%，已十分接近滿庫，考量後續仍有水量入庫，所以進行防淤隧道操作，規劃操作至明日0時結束，其後會回蓄水庫水位，以利後續供水穩定。
北水分署呼籲，沖淤作業期間大漢溪河道流量會增加每秒300立方公尺，並搭配台水公司第十二區管理處鳶山堰排砂道排砂作業，可順利將泥砂排入大海，提醒民眾切勿進入河道，以免發生危險。
