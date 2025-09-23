颱風樺加沙打亂馬祖交通 24日擬啟動軍機疏運

颱風樺加沙打亂馬祖對外交通，今天飛機與船舶全停航。連江縣政府統計，滯留旅客約923人，交通部民航局馬祖航空站已申請明日3架次軍機，若天候狀況允許將啟動軍機疏運。

連江縣政府交通旅遊局統計，受颱風樺加沙外圍環流影響，今天海空交通、包括離島與兩馬小三通航線皆停擺；至23日傍晚止，滯留馬祖旅客人數約923人。

交通旅遊局長陳如嵐告訴中央社記者，依目前掌握的天氣預報狀況，明天上午南、北竿機場飛機不一定能正常起降，加上航空公司運能無法疏運全數滯留旅客，故由民航局馬祖航空站向國防部申請明天3架次軍機，若天候狀況許可，將立即投入疏運。

交旅局今天傍晚公告，台馬間的海運航班，交通船「新台馬輪」23日航班逢保養日停航；因海象不佳，「台馬之星」23日基隆往南竿航班停航，替代船班「南北之星」24日南竿往返台北港停航。

至於島際交通船，24日南竿往東引、南竿往返大坵航班停航之外，南竿往返北竿、莒光，以及東西莒間船班皆正常開航。兩馬小三通24日南竿往返琅岐航班全數停航，北竿往返黃岐的航班，國籍「吉順9號」正常開航，陸籍「安麒2號」停航。

因台馬交通船與島際交通船停航，東引鄉無聯外船班的「封島」狀況，明天將進入第3天。陳如嵐強調，只要海象一轉好，就會啟動相關疏運措施，盡快恢復東引鄉對外交通。

商品推薦