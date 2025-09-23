樺加沙遠離 氣象署將啟動大規模或劇烈豪雨作業

雖然樺加沙颱風遠離，氣象署預計將於今（23）日20時30分解除海上颱風警報，但受颱風外圍環流影響，花東地區仍有豪雨，將啟動大規模或劇烈豪雨作業。

根據氣象署最新資料顯示，第18號樺加沙颱風中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向西北西轉西進行，對台灣海峽、巴士海峽及東沙島海面仍構成威脅。

商品推薦