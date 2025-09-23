強颱樺加沙影響桃機今取消204航班 明取消119架次多為港澳航班

受到樺加沙颱風持續影響，桃園機場截至今天下午4時共取消204架次航班，其中客運航班186架次、貨運航班18架次，由於樺加沙颱風持續往廣東與海南島方向前進，明天桃園機場出發前往香港航班多已宣佈取消，請旅客密切注意航班訊息。

桃園機場表示，明天（24日）原定747架次航班預計取消119架次，其中貨運航班28架次、客運航班91架次，客運部分又以港、澳線為主。颱風期間航班異動頻繁，機場公司提醒旅客，尤其是前往香港、澳門的旅客請密切留意航班最新情形，亦可透過桃園機場官網及APP查詢最新航班動態，確保行程順利。

商品推薦