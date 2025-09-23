強颱樺加沙影響桃機今取消204航班 明取消119架次多為港澳航班
受到樺加沙颱風持續影響，桃園機場截至今天下午4時共取消204架次航班，其中客運航班186架次、貨運航班18架次，由於樺加沙颱風持續往廣東與海南島方向前進，明天桃園機場出發前往香港航班多已宣佈取消，請旅客密切注意航班訊息。
桃園機場表示，明天（24日）原定747架次航班預計取消119架次，其中貨運航班28架次、客運航班91架次，客運部分又以港、澳線為主。颱風期間航班異動頻繁，機場公司提醒旅客，尤其是前往香港、澳門的旅客請密切留意航班最新情形，亦可透過桃園機場官網及APP查詢最新航班動態，確保行程順利。
🌀颱風最新動態
▪️整理包／花東全縣、高屏宜部分停班課！樺加沙來襲 全台颱風假一覽
▪️Flightradar24也驚嘆！強颱樺加沙降臨班機全閃避 僅它強勢穿越「擦過颱風眼」
▪️樺加沙颱風漸遠離 氣象署：「這些縣市」超大豪雨下到晚上
▪️最新風雨預測出爐！ 明天5縣市風雨達停班課標準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言