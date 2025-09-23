快訊

「不排除縱火、開槍」故宮捷克特展遭威脅 陸委會接恐嚇信要求撤展

最新空拍畫面曝光 花蓮馬太鞍溪橋遭沖毀「留橋墩孤立水中」

台東縣海端鄉霧鹿、利稻村明天停班課

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣政府通報，根據中央氣象署資料，受強烈颱風樺加沙影響，南橫公路道路路基不穩、落石不斷及彩霞隧道道路災害受阻無法通行，以及部分村落停水停電，宣布海端鄉霧鹿村、利稻村明天（24日）停止上班上課，其餘地區正常上班、正常上課。

