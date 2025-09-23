聽新聞
考量聯外道路中斷 高雄桃源區3里明天停止上班上課
樺加沙颱風遠離，根據中央氣象署資訊，高雄市平地及山區雨量均未達停班課標準，考量桃源區梅山、復興及拉芙蘭3里，因聯外道路遭河水淹沒，無法通行。
高市府宣布，基於安全性考量，桃源區梅山、復興及拉芙蘭3里停止上班、停止上課。其他地區正常上班上課。
