颱風影響金門對外交通 空運恢復首日滯留旅客少
颱風樺加沙致往返台金航班自昨天下午起取消，今天午後航班陸續恢復，金門機場現場候補旅客不多；金門小三通今天停航，港務處公告明天金泉航線仍停航，金廈航線則恢復航駛。
颱風樺加沙影響金門對外交通，往返台金航班自昨天下午起取消，今天最早離金航班是下午1時40分飛往台北。根據金門航空站公告資訊，為助疏運旅客，立榮航空今天分別增開下午4時55分往台中、晚間9時往高雄加班機。截至今天下午5時，金門機場現場幾無候補旅客。
金門縣港務處今天也發布小三通客運停航與復航公告，受颱風樺加沙影響，金門水頭往返泉州石井航線明天全天停航；金門水頭往返廈門五通航線則雙向恢復航駛。
金門縣政府人員告訴中央社記者，台金航線主力還是由小三通客群撐起，今天因金廈泉小三通航線暫時關閉，沒有中轉返台旅客，所以金門機場候補人數不多，傍晚往台北飛機甚至都還有不少空位；預期明天小三通恢復，旅客陸續抵金後，會有數百旅客有候補需求，後續將視氣候、機組人員等狀況適時與民航局、軍方等協調加班機等方式疏運旅客。
