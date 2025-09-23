中央氣象署今（23）日午17：30持續發布樺加沙海上颱風警報，目前颱風位置在鵝鑾鼻西南西方約 460公里海面，以每小時約 20公里速度朝中國廣東方向前進。海上警戒區域涵蓋巴士海峽、東沙島海面及整個台灣海峽，海上風浪仍強勁，航行及海上作業需提高警覺。

氣象署預報員林伯東表示，受颱風外圍廣大環流影響，東半部降雨明顯。累積觀測雨量顯示，花蓮山區天祥超過620毫米，宜蘭、台東、屏東山區超過500毫米，高雄山區接近500毫米。氣象署也持續發布豪雨與特報，包括超大豪雨警戒花蓮、台東、屏東山區，大豪雨警戒宜蘭山區、花蓮平地、台東平地、高雄山區，豪雨警戒宜蘭平地、北市山區、桃園山區、台中山區、南投山區、屏東平地、恆春半島、綠島、蘭嶼。

未來天氣方面，林伯東說，隨著颱風遠離後，風場以偏東至偏南風為主，東半部及恆春半島仍有零星陣雨或雷雨，西半部則恢復 午後雷陣雨；北海岸、東半部及恆春半島中午至晚間仍可能出現長浪。民眾應避免危險區域，山區土石鬆軟，防範土石流與坍方。

此外，今晨熱帶性低氣壓 TD23號在菲律賓東方海面生成，預計逐步通過呂宋島南部進入南海。雖對台灣直接影響機率不高，但未來24小時內可能增強為颱風，需持續觀察其對附近海面的影響。氣象署提醒，東半部及沿海地區豪雨、長浪與強陣風仍不可輕忽，民眾應持續關注最新氣象資訊。 樺加沙颱風海警持續 東半部仍提防豪雨、沿海長浪警戒。氣象署提供 樺加沙颱風海警持續 東半部仍提防豪雨、沿海長浪警戒。氣象署提供

