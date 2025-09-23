快訊

樺加沙颱風海警持續 東半部仍提防豪雨、沿海長浪警戒

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
樺加沙颱風海警持續　東半部仍提防豪雨、沿海長浪警戒。氣象署提供
中央氣象署今（23）日午17：30持續發布樺加沙海上颱風警報，目前颱風位置在鵝鑾鼻西南西方約 460公里海面，以每小時約 20公里速度朝中國廣東方向前進。海上警戒區域涵蓋巴士海峽、東沙島海面及整個台灣海峽，海上風浪仍強勁，航行及海上作業需提高警覺。

氣象署預報員林伯東表示，受颱風外圍廣大環流影響，東半部降雨明顯。累積觀測雨量顯示，花蓮山區天祥超過620毫米，宜蘭、台東、屏東山區超過500毫米，高雄山區接近500毫米。氣象署也持續發布豪雨與特報，包括超大豪雨警戒花蓮、台東、屏東山區，大豪雨警戒宜蘭山區、花蓮平地、台東平地、高雄山區，豪雨警戒宜蘭平地、北市山區、桃園山區、台中山區、南投山區、屏東平地、恆春半島、綠島、蘭嶼。

未來天氣方面，林伯東說，隨著颱風遠離後，風場以偏東至偏南風為主，東半部及恆春半島仍有零星陣雨或雷雨，西半部則恢復 午後雷陣雨；北海岸、東半部及恆春半島中午至晚間仍可能出現長浪。民眾應避免危險區域，山區土石鬆軟，防範土石流與坍方。

此外，今晨熱帶性低氣壓 TD23號在菲律賓東方海面生成，預計逐步通過呂宋島南部進入南海。雖對台灣直接影響機率不高，但未來24小時內可能增強為颱風，需持續觀察其對附近海面的影響。氣象署提醒，東半部及沿海地區豪雨、長浪與強陣風仍不可輕忽，民眾應持續關注最新氣象資訊。

樺加沙颱風外圍環流發威 花東山區警戒「超大豪雨」

入秋首波東北季風被連續颱風打亂 他曝此時可能南下

高雄脫離颱風陸警 山區3路段解除預警性封閉

樺加沙颱風漸遠離 氣象署：屏東、台東及花蓮超大豪雨下到晚上

強颱樺加沙花蓮災情重 侯友宜派遣新北消防特搜支援

樺加沙颱風挾帶強勁外圍環流帶來驚人雨勢，花蓮傳出多處災情。新北市長侯友宜表示，稍早他已聯繫花蓮縣，新北市必定全力協助，新...

台東南太麻里溪水暴漲護堤淘空 饒慶鈴：先放置消波塊加固

強颱樺加沙警報解除，台東今是停班停課，但因山區雨勢不斷，南迴太麻里溪水暴漲，南太麻里溪橋下方右岸防汛道路路基遭淘空，縣長...

考量聯外道路中斷 高雄桃源區3里明天停止上班上課

樺加沙颱風遠離，根據中央氣象署資訊，高雄市平地及山區雨量均未達停班課標準，考量桃源區梅山、復興及拉芙蘭3里，因聯外道路遭...

樺加沙颱風海警持續 東半部仍提防豪雨、沿海長浪警戒

中央氣象署今（23）日午17：30持續發布樺加沙海上颱風警報，目前颱風位置在鵝鑾鼻西南西方約 460公里海面，以每小時約...

樺加沙颱風豪雨來襲 花蓮4處道路預警性封閉

樺加沙颱風外圍環流雲系帶來強降雨，公路局東區養護工程分局指出，台9線162.8公里匯德隧道南口已有泥流瀑情形，因此台9線...

樺加沙遠離 氣象署將啟動大規模或劇烈豪雨作業

雖然樺加沙颱風遠離，氣象署預計將於今（23）日20時30分解除海上颱風警報，但受颱風外圍環流影響，花東地區仍有豪雨，將啟...

