台東南太麻里溪水暴漲護堤淘空 饒慶鈴：先放置消波塊加固

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
南太麻里溪橋下方右岸防汛道路路基遭淘空，工程人員先放置消波塊加固護堤。記者尤聰光／攝影
南太麻里溪橋下方右岸防汛道路路基遭淘空，工程人員先放置消波塊加固護堤。記者尤聰光／攝影

強颱樺加沙警報解除，台東今是停班停課，但因山區雨勢不斷，南迴太麻里溪水暴漲，南太麻里溪橋下方右岸防汛道路路基遭淘空，縣長饒慶鈴親往勘災關心及了解。她表示，目前先放置消波塊加固，並免沖刷擴大。

饒慶鈴表示，針對太麻里溪清淤工程，已向中央爭取5億元清淤經費，但工程尚未動工，就接連遭楊柳及樺加沙颱風影響，造成溪水暴漲，待水位恢復退去後，就會進行河道區段清淤工程，另也針對沿線河堤做加固作業。

根據中央氣象署資料，截至今天下午5點，台東這2天累積雨量，南橫山區向陽逾400毫米、縱谷鄉鎮逾300毫米，南迴鄉鎮也超過200毫米，導致溪流暴漲，其中南太麻里溪橋下方右岸防汛道路，部分堤防路基及河道護堤遭沖毀、滔空塌陷，情況危急。

饒慶鈴在建設處長蔡勝雄、水利科長吳哲元等陪同，會同縣議員翁麗吟及太麻里鄉長王重仁，前往勘察，了解溪水暴漲沖刷情形。建設處在場說明，太麻里溪水位上升，但仍維持在安全範圍內，並每小時監視溪水狀況，保持警覺。

另對於花蓮縣馬太鞍溪溢堤造成光復鄉災情，饒慶鈴指示消防局協助，消防局緊急派水域專責隊人員馳援花蓮馬太鞍堰塞湖溢流造成災害，總計21名人員，4艘橡皮艇、及各式水域裝備器材，預計今晚到達。

花蓮縣馬太鞍溪溢堤造成光復鄉災情，台東縣消防局緊急派水域專責隊人員馳援花蓮。圖／台東縣政府提供
花蓮縣馬太鞍溪溢堤造成光復鄉災情，台東縣消防局緊急派水域專責隊人員馳援花蓮。圖／台東縣政府提供
強颱樺加沙警報解除，台東今是停班停課，但因山區雨勢不斷，南迴太麻里溪水暴漲，南太麻里溪橋下方右岸防汛道路路基遭淘空。記者尤聰光／攝影
強颱樺加沙警報解除，台東今是停班停課，但因山區雨勢不斷，南迴太麻里溪水暴漲，南太麻里溪橋下方右岸防汛道路路基遭淘空。記者尤聰光／攝影

