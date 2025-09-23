強颱樺加沙花蓮災情重 侯友宜派遣新北消防特搜支援

樺加沙颱風挾帶強勁外圍環流帶來驚人雨勢，花蓮傳出多處災情。新北市長侯友宜表示，稍早他已聯繫花蓮縣，新北市必定全力協助，新北消防特搜大隊共10位同仁已組成先遣部隊，即刻出發支援。第二梯次也正整備中，配合中央調度，隨時出勤。

侯友宜也說，這次颱風新北市EOC受理停電、路樹倒塌共6件，均已處理完畢；安坑輕軌上午因風力降速行駛，中午起已恢復正常營運。

商品推薦