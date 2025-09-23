快訊

軍卡也擋不住！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢 現場畫面如電影《明天過後》

花蓮堰塞湖溢流釀泥流 婦人緊抱電桿險遭滅頂…女兒發文急喊救命

聽新聞
0:00 / 0:00

強颱樺加沙花蓮災情重 侯友宜派遣新北消防特搜支援

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天壩頂溢流，洪水及土沙迅速向下游移動，強勁水流竟沖毀馬太鞍溪橋，有人拍下橋梁被沖毀一瞬間直呼「真的很誇張」。圖／民眾提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天壩頂溢流，洪水及土沙迅速向下游移動，強勁水流竟沖毀馬太鞍溪橋，有人拍下橋梁被沖毀一瞬間直呼「真的很誇張」。圖／民眾提供

樺加沙颱風挾帶強勁外圍環流帶來驚人雨勢，花蓮傳出多處災情。新北市長侯友宜表示，稍早他已聯繫花蓮縣，新北市必定全力協助，新北消防特搜大隊共10位同仁已組成先遣部隊，即刻出發支援。第二梯次也正整備中，配合中央調度，隨時出勤。

侯友宜也說，這次颱風新北市EOC受理停電、路樹倒塌共6件，均已處理完畢；安坑輕軌上午因風力降速行駛，中午起已恢復正常營運。

樺加沙颱風 侯友宜

延伸閱讀

新北：115年2月起 2到12歲童週週有鮮奶喝

政院未編115年學校午餐獎勵金 新北：會扛起責任

影／新北周周喝鮮奶明年2月上路 領取方式曝光

營養午餐中央要地方買單 侯友宜：自己的孩子自己顧

相關新聞

樺加沙颱風豪雨來襲 花蓮4處道路預警性封閉

樺加沙颱風外圍環流雲系帶來強降雨，公路局東區養護工程分局指出，台9線162.8公里匯德隧道南口已有泥流瀑情形，因此台9線...

台東南太麻里溪水暴漲護堤淘空 饒慶鈴：先放置消波塊加固

強颱樺加沙警報解除，台東今是停班停課，但因山區雨勢不斷，南迴太麻里溪水暴漲，南太麻里溪橋下方右岸防汛道路路基遭淘空，縣長...

強颱樺加沙花蓮災情重 侯友宜派遣新北消防特搜支援

樺加沙颱風挾帶強勁外圍環流帶來驚人雨勢，花蓮傳出多處災情。新北市長侯友宜表示，稍早他已聯繫花蓮縣，新北市必定全力協助，新...

樺加沙解除陸警仍維持強颱 2000年迄今僅3颱風

氣象署今天上午解除颱風樺加沙陸上警報，然而中心結構未被破壞，目前仍是強颱強度朝廣東方向前進；自2000年迄今，僅樺加沙、...

樺加沙颱風擾局 台鐵南迴、北迴、台東線今全面停駛

因應樺加沙颱風及其外圍環流豪雨影響，依據氣象署最新氣象資訊研判，台鐵表示，今日24時前，北迴線(蘇澳新=花蓮間)對號列車...

樺加沙颱風外圍環流發威 花東山區警戒「超大豪雨」

中央氣象署今午14：30持續發布強烈颱風樺加沙海上颱風警報，氣象署簡任技正伍婉華表示，目前樺加沙颱風位置在鵝鑾鼻西南西方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。