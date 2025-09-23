快訊

強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

馬太鞍溪堰塞湖溢流 強勁水流沖毀馬太鞍溪橋

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天下午2時50分壩頂溢流，大量水流及土沙迅速向下游移動，強勁水流沖毀馬太鞍溪橋。圖／鳳林警分局提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天下午2時50分壩頂溢流，大量水流及土沙迅速向下游移動，強勁水流沖毀馬太鞍溪橋。圖／鳳林警分局提供

颱風樺加沙外圍環流帶來的暴雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天下午2時50分壩頂溢流，大量水流及土沙迅速向下游移動，約在3時30分左右到達馬太鞍溪橋，沒想到強勁水流沖毀馬太鞍溪橋，光復鄉往萬榮鄉的交通橋梁損毀。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天下午2時50分壩頂溢流，大量水流及土沙迅速向下游移動，強勁水流沖毀馬太鞍溪橋。圖／鳳林警分局提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天下午2時50分壩頂溢流，大量水流及土沙迅速向下游移動，強勁水流沖毀馬太鞍溪橋。圖／鳳林警分局提供

樺加沙颱風 颱風

