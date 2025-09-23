馬太鞍溪堰塞湖壩頂下午溢流 災變中心發紅色警戒急籲民眾避難

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖已於今天下午2時50分發生壩頂溢流，恐造成大量水流及土砂迅速向下游移動，中央災害應變中心已發布紅色警戒請下游包括萬榮鄉、鳳林鎮及光復鄉等警戒範圍民眾，立即疏散或往2樓以上避難，切勿靠近馬太鞍溪河道周邊。

商品推薦