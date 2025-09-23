聽新聞
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 大量水流及土砂迅速向下游移動
樺加沙颱風外圍環流為花蓮山區帶來超大豪雨，林保署花蓮分署指出，馬太鞍溪堰塞湖已於今天下午2時50分發生壩頂溢流，可能出現大量水流及土砂迅速向下游移動，請下游包括萬榮鄉、鳳林鎮及光復鄉等警戒範圍民眾請民眾立即疏散或往2樓以上避難。
花蓮分署表示，馬太鞍溪堰塞湖溢流後，預估50至70分鐘抵達馬太鞍溪橋、洪峰則於120分鐘抵達，請民眾切勿靠近馬太鞍溪河道周邊。
