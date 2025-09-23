聽新聞
樺加沙颱風擾局 台鐵南迴、北迴、台東線今全面停駛
因應樺加沙颱風及其外圍環流豪雨影響，依據氣象署最新氣象資訊研判，台鐵表示，今日24時前，北迴線(蘇澳新=花蓮間)對號列車、南迴線各級列車、台東線各級列車停駛。
台鐵表示，今(23)日24時北迴線(蘇澳新=花蓮間)對號列車停駛：441次全區間停駛外，其餘下行列車行駛至宜蘭、羅東站或蘇澳新站；惟區間(快)車視風雨情況機動行駛至漢本站。
南迴線各級列車停駛，包括對號列車新左營=臺東323次、327次停駛，385次截短行駛至潮州。臺東=新左營428次、432次、434次停駛。區間(快)車：臺東=枋寮間停駛。
臺東線各級列車停駛，包括臺東往花蓮449次、317次、445次、447次、323次停駛。花蓮往臺東434次、442次、438次、448次、252次停駛。
