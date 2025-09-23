樺加沙颱風外圍環流發威 花東山區警戒「超大豪雨」
中央氣象署今午14：30持續發布強烈颱風樺加沙海上颱風警報，氣象署簡任技正伍婉華表示，目前樺加沙颱風位置在鵝鑾鼻西南西方約430公里的海面上，持續對台灣周邊海域帶來強烈風浪。海上警報區域涵蓋巴士海峽、東沙島海面以及整個台灣海峽，提醒航行及作業船隻提高警覺。
伍婉華說，受颱風外圍環流影響，台灣海峽南部與巴士海峽浪高仍達6米以上，北部及東半部海面浪高3至5米，西北部海面風浪亦偏大。氣象署觀測顯示，台東、西南部及北部沿海皆有5至6米的長浪，預估今、明兩天基隆北海岸、東半部沿海（含綠島、蘭嶼）、恆春半島，以及澎湖、金門、馬祖都將持續出現長浪；即便颱風逐漸遠離，周三起南部與恆春半島沿海仍有長浪，周五後北部與東半部再度恢復長浪情形。
降雨方面，宜蘭累積雨量已超過500毫米，台東將近500毫米，高雄山區也突破300毫米，豪雨仍在持續。氣象署針對花蓮、台東縣及屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨；宜蘭山區、花東平地及高雄山區則可能有豪雨或大豪雨。
隨著颱風逐漸遠離後，周三起降雨強度會趨緩，伍婉華說，但花東、恆春半島全天仍有陣雨或雷雨，中南部及東北部間歇性降雨，北部則以午後陣雨為主。提醒民眾留意短時強降雨、閃電及雷擊，山區降雨恐導致土石鬆軟，須防範土石流與坍方。
另外，今晨8點在菲律賓東方海面生成一個熱帶性低氣壓，目前各國對其未來發展強度看法不一，但普遍研判將以偏西路徑於周五、週六通過菲律賓後續向西移動。目前評估直接影響台灣的機率不高，氣象署將持續觀察。
▪️整理包／花東全縣、高屏宜部分停班課！樺加沙來襲 全台颱風假一覽
▪️Flightradar24也驚嘆！強颱樺加沙降臨班機全閃避 僅它強勢穿越「擦過颱風眼」
▪️樺加沙颱風漸遠離 氣象署：「這些縣市」超大豪雨下到晚上
▪️最新風雨預測出爐！ 明天5縣市風雨達停班課標準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言