樺加沙颱風外圍環流發威 花東山區警戒「超大豪雨」

中央氣象署今午14：30持續發布強烈颱風樺加沙海上颱風警報，氣象署簡任技正伍婉華表示，目前樺加沙颱風位置在鵝鑾鼻西南西方約430公里的海面上，持續對台灣周邊海域帶來強烈風浪。海上警報區域涵蓋巴士海峽、東沙島海面以及整個台灣海峽，提醒航行及作業船隻提高警覺。

伍婉華說，受颱風外圍環流影響，台灣海峽南部與巴士海峽浪高仍達6米以上，北部及東半部海面浪高3至5米，西北部海面風浪亦偏大。氣象署觀測顯示，台東、西南部及北部沿海皆有5至6米的長浪，預估今、明兩天基隆北海岸、東半部沿海（含綠島、蘭嶼）、恆春半島，以及澎湖、金門、馬祖都將持續出現長浪；即便颱風逐漸遠離，周三起南部與恆春半島沿海仍有長浪，周五後北部與東半部再度恢復長浪情形。

降雨方面，宜蘭累積雨量已超過500毫米，台東將近500毫米，高雄山區也突破300毫米，豪雨仍在持續。氣象署針對花蓮、台東縣及屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨；宜蘭山區、花東平地及高雄山區則可能有豪雨或大豪雨。

隨著颱風逐漸遠離後，周三起降雨強度會趨緩，伍婉華說，但花東、恆春半島全天仍有陣雨或雷雨，中南部及東北部間歇性降雨，北部則以午後陣雨為主。提醒民眾留意短時強降雨、閃電及雷擊，山區降雨恐導致土石鬆軟，須防範土石流與坍方。

另外，今晨8點在菲律賓東方海面生成一個熱帶性低氣壓，目前各國對其未來發展強度看法不一，但普遍研判將以偏西路徑於周五、週六通過菲律賓後續向西移動。目前評估直接影響台灣的機率不高，氣象署將持續觀察。 中央氣象署今午14：30持續發布強烈颱風樺加沙海上颱風警報。氣象署提供

