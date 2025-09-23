樺加沙解除陸警仍維持強颱 2000年迄今僅3颱風

快訊

中央社／ 台北23日電
中央氣象署今天上午8時30分解除強颱樺加沙陸上颱風警報，而樺加沙仍以強颱之姿持續向西、朝廣東沿岸前進。記者侯永全／攝影
氣象署今天上午解除颱風樺加沙陸上警報，然而中心結構未被破壞，目前仍是強颱強度朝廣東方向前進；自2000年迄今，僅樺加沙、蘇拉及軒嵐諾3個颱風是解除陸警後仍維持強颱強度。

中央氣象署今天上午8時30分解除強颱樺加沙陸上颱風警報，而樺加沙仍以強颱之姿持續向西、朝廣東沿岸前進；預估今天晚間解除海警。

氣象署簡任技正伍婉華告訴中央社記者，樺加沙自菲律賓東方海面生成後、向西穿過巴士海峽；能夠快速增強的原因包含海溫高、加上大氣環境適合發展，垂直風切弱也讓其結構不被破壞。

伍婉華解釋，能夠維持強颱主要與行進路線有關，這次的樺加沙路徑穿過巴士海峽，雖然暴風圈有碰觸到台灣及呂宋島，但是中心結構並沒有受到陸地影響，因此仍能維持一定強度；預估至明天上半天樺加沙才會減弱為中颱。

根據氣象署資料，自2000年至今，僅樺加沙、蘇拉及軒嵐諾這3個颱風，是在解除陸警之後仍維持強颱強度。

2023年颱風蘇拉在8月24日下午2時於台灣東南方海面生成；28日向西北移動，朝巴士海峽接近，同日晚間11時30分發布海警、29日下午發布陸警；暴風圈於30日接觸恆春半島陸地時即為強颱強度，並持續朝廣東方向移動，30日晚間便解除陸警；蘇拉於9月1日才減弱為中颱。

軒嵐諾在2022年8月28日於日本東南方海面生成，9月2日朝台灣東南方海域接近，並於同日發布海警、3日發布陸警，颱風沿台灣東方海域北上，暴風圈掠過台灣東北部陸地，4日上午增強為強颱、但同日中午之前就解除陸警，5日減弱為中颱。

