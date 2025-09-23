颱風樺加沙影響 桃機籲旅客注意香港機場航班

機場公司今天表示，受颱風樺加沙影響，截至今天上午9時，桃機取消200架次航班，其中客運航班184架次、貨運航班16架次；另香港機場氣候較不穩定，提醒旅客留意航班訊息。

桃園國際機場公司下午發布新聞稿表示，為因應颱風樺加沙來襲，機場公司上午召開第3次應變會議，由總經理范孝倫主持，在聽取颱風最新動態及各業務單位因應作為後，指示加強戒備，積極落實各項防颱作業，並提高警覺。

機場公司說，截至今天上午9時，桃機取消200架次航班，其中客運航班184架次、貨運航班16架次。

考量風速已超過每小時37海浬，機場公司已預先關閉第二航廈觀景台，預估上午10時起至下午4時東南側陣風較強，起降階段可能稍有不穩，機場公司特別加強相關區域的監控與防護，並持續協調各航空公司，以減少對旅客的影響。

機場公司指出，目前聯外交通營運維持正常，將持續密切關注颱風動態，並協調航空公司及早因應。

此外，機場公司表示，由於香港機場氣候較不穩定，且隨著颱風影響持續，桃機航班起降時間可能提前或延後，後續航班也可能因此遞延。機場公司提醒旅客留意航空公司通知，並可透過官網、APP等管道，即時查詢航班動態。

