因應強颱樺加沙 總統下令國軍整備進行防救災

總統賴清德今天表示，因應樺加沙颱風的影響，已下令國軍整備，隨時按地方政府需求進行防救災任務。面對天災影響，中央政府會持續整備防救災資源，動用一切必要手段、整合社會韌性量能，與地方政府同心合作，確保每一個民眾的安全。

總統在臉書發文表示，強颱樺加沙稍早已解除陸上颱風警報，海上警報預計今晚才會解除。由於颱風半徑非常巨大，外圍環流威力不可小覷，影響將持續到24日，上班上課的民眾務必多加小心。

他說，因應樺加沙颱風的影響，已經下令國軍整備、隨時按地方政府需求進行防救災任務，目前已有超過2萬7000名國軍待命，並在上午出動20輛各式車輛、逾240人，支援東部、南部的縣市政府。

總統表示，作為三軍統帥，代表民眾感謝全體國軍官士兵，颱風來臨前就協助預防性撤離以及進行防颱作業，也持續待命，協助救災及復原工作，確保民眾的生命財產安全。

總統說，颱風帶來的雨勢，讓花蓮馬太鞍溪堰塞湖水位逼近警戒線、已發生溢流，他籲請收到細胞簡訊的警戒區居民，尤其是花蓮縣萬榮鄉、光復鄉及鳳林鎮部分區域的民眾，千萬不要靠近河岸邊，也請盡速配合疏散或暫時前往高樓層。

總統表示，前幾天，農業部、內政部等中央單位已偕同花蓮縣府，預警撤離許多下游民眾，並在第一時間調度各地物資與機具前往支援，國軍也協助收容所整備。因應堰塞湖溢流，行政院長卓榮泰也在上午抵達中央災害指揮中心，即時監控水情並指揮防救災資源。

總統強調，面對天災影響，中央政府會持續整備防救災資源，動用一切必要手段，整合社會韌性量能，與地方政府同心合作，確保每一個民眾的安全。

