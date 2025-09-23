快訊

土石流潛勢溪流警戒 午後增至121條

中央社／ 台北23日電

颱風樺加沙陸上警報解除，花東地區續降大豪雨。農業部農村發展及水土保持署今天午後發布土石流紅色警戒18條，黃色警戒103 條，潛勢溪流從上午106條增至121條。

農村水保署下午發布新聞稿，土石流紅色警戒潛勢溪流18條，分布於花蓮縣秀林鄉、屏東縣來義鄉共6村，地方政府應勸告或強制撤離，並作適當安置。

農水保署發布土石流黃色警戒潛勢溪流103條，分布於宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣共16鄉41村，同時發布4處大規模崩塌黃色警戒，分布於屏東縣來義鄉來義村、台東縣大武鄉大鳥村、台東縣太麻里鄉華源村，地方政府應進行疏散避難勸告。

樺加沙颱風 颱風

