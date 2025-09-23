聽新聞
Flightradar24也驚嘆！強颱樺加沙來襲班機全閃避 僅它強勢穿越「擦過颱風眼」
強颱樺加沙穿越巴士海峽橫掃台灣南部，雖已解除陸上颱風警報，但受外圍環流影響，全台各地雨勢未歇，陸海空交通也持續受到影響。不過，有網友發現在強颱威脅下，「長榮航空」非但未因此繞行，反而選擇強勢穿越，連全球航班追蹤網站Flightradar24都截下飛機貼近颱風眼的圖片，笑說：這架航班正好可以觀賞強烈颱風。
從Flightradar24分享在粉專的截圖可看到，這架飛往馬尼拉的長榮航空BR261班機自台北起飛後一路向南，到巴士海峽上方時便轉彎拐進颱風暴風圈內，與颱風眼「擦身而過」。Flightradar24表示，雖不清楚這架飛機為什麼會改變航線，但它的飛行高度高於暴風圈之上，可以好好地觀察這個強烈颱風。
無獨有偶，稍早也有一架編號BR277、同樣飛往馬尼拉的長榮班機以類似路徑穿越樺加沙，在各航班皆避開暴風圈的情況下，它筆直穿越「真空地帶」的有趣畫面也被網友截圖分享至臉書社團「高雄機場航空器資訊交流」，笑指「大家都閃開只有它穿越，是去做氣象觀測嗎？」。
話題引發網友熱烈討論，紛紛笑說「拜託，他長榮大哥欸」、「隧道洗機」、「長榮NO.1」、「夠高就可以」、「超過颱風的高度其實沒差，而且乘客可以難得以上帝視角看颱風全貌」。
