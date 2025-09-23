快訊

樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

成功嶺新兵打靶「左臉轟1大洞」 醫院曝驚險搶救及顱骨重建難度

全車無人阻止！旅英台女遭4白人藉故圍毆 報警得等4天才處理

聽新聞
0:00 / 0:00

Flightradar24也驚嘆！強颱樺加沙來襲班機全閃避 僅它強勢穿越「擦過颱風眼」

聯合新聞網／ 綜合報導
EVA261航班飛越強颱樺加沙的畫面被Flightradar24截下分享。圖／翻攝自Flightradar24粉專
EVA261航班飛越強颱樺加沙的畫面被Flightradar24截下分享。圖／翻攝自Flightradar24粉專

強颱樺加沙穿越巴士海峽橫掃台灣南部，雖已解除陸上颱風警報，但受外圍環流影響，全台各地雨勢未歇，陸海空交通也持續受到影響。不過，有網友發現在強颱威脅下，「長榮航空」非但未因此繞行，反而選擇強勢穿越，連全球航班追蹤網站Flightradar24都截下飛機貼近颱風眼的圖片，笑說：這架航班正好可以觀賞強烈颱風。

從Flightradar24分享在粉專的截圖可看到，這架飛往馬尼拉的長榮航空BR261班機自台北起飛後一路向南，到巴士海峽上方時便轉彎拐進颱風暴風圈內，與颱風眼「擦身而過」。Flightradar24表示，雖不清楚這架飛機為什麼會改變航線，但它的飛行高度高於暴風圈之上，可以好好地觀察這個強烈颱風。

無獨有偶，稍早也有一架編號BR277、同樣飛往馬尼拉的長榮班機以類似路徑穿越樺加沙，在各航班皆避開暴風圈的情況下，它筆直穿越「真空地帶」的有趣畫面也被網友截圖分享至臉書社團「高雄機場航空器資訊交流」，笑指「大家都閃開只有它穿越，是去做氣象觀測嗎？」。

話題引發網友熱烈討論，紛紛笑說「拜託，他長榮大哥欸」、「隧道洗機」、「長榮NO.1」、「夠高就可以」、「超過颱風的高度其實沒差，而且乘客可以難得以上帝視角看颱風全貌」。

樺加沙颱風 颱風 長榮航空

延伸閱讀

樺加沙狂倒雨卻要上班上課！宜蘭人怒發尋人啟事：代理縣長起床沒？

宜蘭沒放颱風假...家長罵翻「孩子上學全身濕」網友：不在暴風圈啊

非老年人專屬！42歲男日盯螢幕12小時視線模糊 醫：風險不只白內障

誰把石鯛丟公廁？日釣場離譜畫面惹眾怒：兇手也該嘗嘗馬桶滋味

相關新聞

Flightradar24也驚嘆！強颱樺加沙來襲班機全閃避 僅它強勢穿越「擦過颱風眼」

強颱樺加沙穿越巴士海峽橫掃台灣南部，雖已解除陸上颱風警報，但受外圍環流影響，全台各地雨勢未歇，陸海空交通也持續受到影響。不過，有網友發現在強颱威脅下，「長榮航空」非但未因此繞行，反而選擇強勢穿越，連全

最新風雨預測出爐！ 明天5縣市風雨達停班課標準

颱風樺加沙逐漸遠離，但仍為花東、宜蘭等地帶來豪大雨，包括北部等地風也很大。根據中央氣象署今天上午10時最新風雨預報，明天...

樺加沙颱風豪雨來襲 花蓮4處道路預警性封閉

樺加沙颱風外圍環流雲系帶來強降雨，公路局東區養護工程分局指出，台9線162.8公里匯德隧道南口已有泥流瀑情形，因此台9線...

樺加沙颱風漸遠離 氣象署：屏東、台東及花蓮超大豪雨下到晚上

樺加沙颱風逐漸遠離台灣，中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，今天宜花東及大台北地區仍明顯降雨，花蓮縣山區、台東縣山...

樺加沙颱風來襲 公路局預警封閉路段8處

樺加沙颱風來襲，公路局截至今(23)日11時00分止，預警性封閉路段8處，包括花蓮縣秀林鄉台8線114k+600~184...

樺加沙影響 南橫台東端初來至向陽持續封閉

受到颱風樺加沙外圍環流影響，台東山區今天仍達超大豪雨警戒，南橫公路台東端、初來至向陽今天上午持續預警封閉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。