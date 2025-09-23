樺加沙颱風漸遠離 氣象署：屏東、台東及花蓮超大豪雨下到晚上

樺加沙颱風逐漸遠離台灣，中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，今天宜花東及大台北地區仍明顯降雨，花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，下到晚上，至於花東及恆春半島明天降雨依舊明顯。

伍婉華指出，樺加沙上午11時在鵝鑾鼻的西南西方約380公里之處，以每小時20公里速度，向西北西轉西進行，對台灣海峽、巴士海峽及東沙島海面仍構成威脅。

氣象署上午8時30分解除樺加沙颱風陸上警報，但伍婉華指出，今日花蓮縣山區、台東縣及屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣地區、台東縣地區及高雄市山區、宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨。花東及恆春半島明天降雨依舊明顯。

氣象署上午9時05分針對全台14縣市發布豪雨特報，今(23)日花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣地區、台東縣地區及高雄市山區、宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨。

至於宜蘭縣地區、新北市山區、桃園市山區、台中市山區、南投縣山區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，大台北地區、南部地區及新竹、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

伍婉華指出，今天白天仍有明顯降雨，但晚上起基隆北海岸及宜蘭、大台北雨勢會稍微緩和，但花東及高屏山區降雨依舊，大降雨範圍則會縮小。明天受颱風離開後外圍環流影響，花東及恆春半島降雨依舊明顯。

