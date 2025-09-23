快訊

最新風雨預測出爐！ 明天5縣市風雨達停班課標準

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
樺加沙颱風最新雨量預測。擷取自中央氣象署網站
樺加沙颱風最新雨量預測。擷取自中央氣象署網站

颱風樺加沙逐漸遠離，但仍為花東、宜蘭等地帶來豪大雨，包括北部等地風也很大。根據中央氣象署今天上午10時最新風雨預報，明天共5縣市風力雨量達停班課標準，但是否停班課以各縣市政府公布為準。

風力預報達停班課標準地區：新北市濱海鄉鎮。

雨量預報達停班課標準地區：高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣、台東縣。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台南、屏東、花蓮、宜蘭等不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

樺加沙颱風最新風力預測。擷取自中央氣象署網站
樺加沙颱風最新風力預測。擷取自中央氣象署網站

樺加沙颱風 颱風

整理包／花東全縣、高屏宜部分停班課！樺加沙來襲 全台颱風假一覽

隨著強颱樺加沙暴風圈逐步逼近，氣象署預測今、明兩天將是影響台灣最劇烈的時段。明天要不要上班上課？有哪些地區可能放颱風假？《聯合新聞網》整理包一次看清楚。

樺加沙狂倒雨卻要上班上課！宜蘭人怒發尋人啟事：代理縣長起床沒？

強颱樺加沙帶來狂風豪雨，花蓮、台東縣政府23日宣布全縣停班停課，但宜蘭因未列入警戒區，仍正常上班上課。直到清晨7時許因風強雨大，才緊急宣布南澳國小等偏鄉7校停班停課，引發縣民怒火，代理縣長林茂盛成為眾矢之的。

最新風雨預測出爐！ 明天5縣市風雨達停班課標準

颱風樺加沙逐漸遠離，但仍為花東、宜蘭等地帶來豪大雨，包括北部等地風也很大。根據中央氣象署今天上午10時最新風雨預報，明天...

樺加沙颱風影響 飛機船班停飛停航資訊一次看

受樺加沙颱風影響，交通部航港局通報，今日(23日)共有12航線，計110次停航。此外，民航局也統計，今日截至上午10時，...

樺加沙颱風豪雨來襲 花蓮4處道路預警性封閉

樺加沙颱風外圍環流雲系帶來強降雨，公路局東區養護工程分局指出，台9線162.8公里匯德隧道南口已有泥流瀑情形，因此台9線...

樺加沙影響 南橫台東端初來至向陽持續封閉

受到颱風樺加沙外圍環流影響，台東山區今天仍達超大豪雨警戒，南橫公路台東端、初來至向陽今天上午持續預警封閉

