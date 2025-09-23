聽新聞
0:00 / 0:00
最新風雨預測出爐！ 明天5縣市風雨達停班課標準
颱風樺加沙逐漸遠離，但仍為花東、宜蘭等地帶來豪大雨，包括北部等地風也很大。根據中央氣象署今天上午10時最新風雨預報，明天共5縣市風力雨量達停班課標準，但是否停班課以各縣市政府公布為準。
風力預報達停班課標準地區：新北市濱海鄉鎮。
雨量預報達停班課標準地區：高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣、台東縣。
依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台南、屏東、花蓮、宜蘭等不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。
🌀颱風最新動態
▪️整理包／花東全縣、高屏宜部分停班課！樺加沙來襲 全台颱風假一覽
▪️樺加沙最新風雨預測出爐！ 6縣市達停班課標準
▪️樺加沙強降雨...馬太鞍堰塞湖將溢流！消防局警告居民勿靠近河邊
▪️氣象署上午8時30分解除樺加沙颱風陸警 花東慎防超大豪雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言