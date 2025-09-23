最新風雨預測出爐！ 明天5縣市風雨達停班課標準

颱風樺加沙逐漸遠離，但仍為花東、宜蘭等地帶來豪大雨，包括北部等地風也很大。根據中央氣象署今天上午10時最新風雨預報，明天共5縣市風力雨量達停班課標準，但是否停班課以各縣市政府公布為準。

風力預報達停班課標準地區：新北市濱海鄉鎮。

雨量預報達停班課標準地區：高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣、台東縣。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台南、屏東、花蓮、宜蘭等不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。 樺加沙颱風最新風力預測。擷取自中央氣象署網站

