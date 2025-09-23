快訊

大轉彎！政院決定普發一萬不設「不領取」選項 原因曝光

柯文哲案最難搞證人！李文娟暴哭嫌檢調太凶 拒答30個以上問題

最新傷勢曝！成功嶺新兵打靶「左眼球粉碎」 漏夜搶救輸80袋血命危

樺加沙影響 南橫台東端初來至向陽持續封閉

中央社／ 台東縣23日電
受颱風樺加沙影響，截至23日上午9時台東這2天累積雨量，南橫山區向陽353毫米，縱谷鄉鎮逾200毫米，其他鄉鎮也接近200毫米，卑南溪水暴漲。中央社
受颱風樺加沙影響，截至23日上午9時台東這2天累積雨量，南橫山區向陽353毫米，縱谷鄉鎮逾200毫米，其他鄉鎮也接近200毫米，卑南溪水暴漲。中央社

受到颱風樺加沙外圍環流影響，台東山區今天仍達超大豪雨警戒，南橫公路台東端、初來至向陽今天上午持續預警封閉。

交通部中央氣象署今天指出，颱風樺加沙強度略減弱，但花蓮縣、台東縣達超大豪雨警戒標準（24小時累積雨量達500毫米以上）。

台20線149K+110至199K+000（南橫公路向陽至初來）路段，於昨天晚間預警封閉。關山工務段長林進芳今天上午告訴中央社記者，這路段今天上午仍持續實施預警性封閉，目前因山區雨勢過大，進行搶修恐危及搶修人員生命安全，搶修人員及機具皆於災點附近待命，待雨勢趨緩立即進行搶修作業。

樺加沙颱風 颱風

延伸閱讀

又要有3颱了！熱低壓生成最快明天升級颱風博羅依 氣象署揭路徑、影響

台東疑龍捲風颳倒指示牌 山區2天雨量破300毫米

樺加沙颱風陸警解除明後花東防大雨 熱帶系統恐發展氣象署估影響

氣象署上午8時30分解除樺加沙颱風陸警 花東慎防超大豪雨

相關新聞

整理包／花東全縣、高屏宜部分停班課！樺加沙來襲 全台颱風假一覽

隨著強颱樺加沙暴風圈逐步逼近，氣象署預測今、明兩天將是影響台灣最劇烈的時段。明天要不要上班上課？有哪些地區可能放颱風假？《聯合新聞網》整理包一次看清楚。

樺加沙狂倒雨卻要上班上課！宜蘭人怒發尋人啟事：代理縣長起床沒？

強颱樺加沙帶來狂風豪雨，花蓮、台東縣政府23日宣布全縣停班停課，但宜蘭因未列入警戒區，仍正常上班上課。直到清晨7時許因風強雨大，才緊急宣布南澳國小等偏鄉7校停班停課，引發縣民怒火，代理縣長林茂盛成為眾矢之的。

最新風雨預測出爐！ 明天5縣市風雨達停班課標準

颱風樺加沙逐漸遠離，但仍為花東、宜蘭等地帶來豪大雨，包括北部等地風也很大。根據中央氣象署今天上午10時最新風雨預報，明天...

樺加沙颱風影響 飛機船班停飛停航資訊一次看

受樺加沙颱風影響，交通部航港局通報，今日(23日)共有12航線，計110次停航。此外，民航局也統計，今日截至上午10時，...

樺加沙颱風豪雨來襲 花蓮4處道路預警性封閉

樺加沙颱風外圍環流雲系帶來強降雨，公路局東區養護工程分局指出，台9線162.8公里匯德隧道南口已有泥流瀑情形，因此台9線...

樺加沙颱風來襲 公路局預警封閉路段8處

樺加沙颱風來襲，公路局截至今(23)日11時00分止，預警性封閉路段8處，包括花蓮縣秀林鄉台8線114k+600~184...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。