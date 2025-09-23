樺加沙影響 南橫台東端初來至向陽持續封閉
受到颱風樺加沙外圍環流影響，台東山區今天仍達超大豪雨警戒，南橫公路台東端、初來至向陽今天上午持續預警封閉。
交通部中央氣象署今天指出，颱風樺加沙強度略減弱，但花蓮縣、台東縣達超大豪雨警戒標準（24小時累積雨量達500毫米以上）。
台20線149K+110至199K+000（南橫公路向陽至初來）路段，於昨天晚間預警封閉。關山工務段長林進芳今天上午告訴中央社記者，這路段今天上午仍持續實施預警性封閉，目前因山區雨勢過大，進行搶修恐危及搶修人員生命安全，搶修人員及機具皆於災點附近待命，待雨勢趨緩立即進行搶修作業。
