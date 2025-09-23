快訊

樺加沙颱風過境...苗栗海邊現火燒雲 攝友：雲層流動光影像極光

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
昨傍晚有攝影愛好者趁颱風過境之際，在竹南龍鳳漁港捕捉到壯觀的火燒雲，並形容雲層流動光影像極光。圖／鄭傑中提供
昨傍晚有攝影愛好者趁颱風過境之際，在竹南龍鳳漁港捕捉到壯觀的火燒雲，並形容雲層流動光影像極光。圖／鄭傑中提供

受到樺加沙颱風外圍環流影響，苗栗雖不在颱風影響範圍內，但昨傍晚有攝影愛好者趁颱風過境之際，在竹南龍鳳漁港捕捉到壯觀的火燒雲，並形容雲層流動光影像極光「火燒雲長達約1小時，相當罕見」。

攝影愛好者鄭傑中說，每逢颱風過境前夕，在日落前半小時他就會去港區觀察，昨天的日落大概是落在5點50幾分左右，那這時候天空已經開始從金黃色開始日落的階段。日落後，因為天空雲層高度還算蠻高的，所以有預期到一定會燒起來，果不其然，日落後它開始就變成火紅的火燒雲。

這一次比較特別的是，整個大陸地區是比較空曠的，所以它這次燒得非常久，因台灣上空的高雲也非常的多，所以他利用單眼相機的長時間曝光，從5點50幾分一直拍到6點50幾分還在燒，依然可以繼續拍到紅色的火燒雲。

鄭傑中還說，這次非常難得的是，持續的時間非常的長久，大約有一個小時，這是比較特殊的一點；而且受到颱風外圍風勢影響，雲層流動明顯比較快，產生的光影很像極光，當然不是綠色那種北極光，而是紅色的，因為整個線條跟那個極光的光影非常的相似。

