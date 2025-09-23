樺加沙颱風影響 飛機船班停飛停航資訊一次看
受樺加沙颱風影響，交通部航港局通報，今日(23日)共有12航線，計110次停航。
此外，民航局也統計，今日截至上午10時，國內線取消76架次、延誤6架次，國際暨兩岸航線取消197架次。
船班停航資訊為：
基隆-馬祖：全部停航(2航次)。
南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。
北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次) 。
金門-石井：全部停航(4航次)。
金門-五通：全部停航(24航次)。
高雄-馬公：全部停航(1航次)。
布袋-馬公：全部停航(5航次)。
東港-小琉球：全部停航(50航次)。
鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。
富岡-綠島：全部停航(4航次)。
富岡-蘭嶼：全部停航(2航次)。
後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。
航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。
