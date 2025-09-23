樺加沙颱風影響 飛機船班停飛停航資訊一次看

強颱樺加沙帶來狂風豪雨，花蓮、台東縣政府23日宣布全縣停班停課，但宜蘭因未列入警戒區，仍正常上班上課。直到清晨7時許因風強雨大，才緊急宣布南澳國小等偏鄉7校停班停課，引發縣民怒火，代理縣長林茂盛成為眾矢之的。

2025-09-23 10:30