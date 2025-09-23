樺加沙颱風影響 飛機船班停飛停航資訊一次看

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
颱風樺加沙襲台，今日截至上午10時，國內線取消76架次，圖為台北松山機場國內線櫃檯。中央社
受樺加沙颱風影響，交通部航港局通報，今日(23日)共有12航線，計110次停航。

此外，民航局也統計，今日截至上午10時，國內線取消76架次、延誤6架次，國際暨兩岸航線取消197架次。

船班停航資訊為：

基隆-馬祖：全部停航(2航次)。

南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。

北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次) 。

金門-石井：全部停航(4航次)。

金門-五通：全部停航(24航次)。

高雄-馬公：全部停航(1航次)。

布袋-馬公：全部停航(5航次)。

東港-小琉球：全部停航(50航次)。

鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。

富岡-綠島：全部停航(4航次)。

富岡-蘭嶼：全部停航(2航次)。

後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。

航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。

