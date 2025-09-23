花蓮縣山區超大豪雨 馬太鞍溪堰塞湖估上午8時至11時30分溢流

強颱樺加沙遠颺，中央氣象署今天上午8時30分解除陸上颱風警報，但受颱風及其外圍環流影響，馬太鞍溪堰塞湖水位上升趨勢加快，推估壩頂可能於上午8時至11時30分溢流，中央災害應變中心已通報花蓮縣府對可能影響地區盡速執行疏散撤離作業

中央災害應變中心今天上午舉行第7次工作會報，氣象署表示已於今天上午8時30分解除台灣本島陸上颱風警報，但受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨。超大豪雨地區為花蓮縣山區、台東縣山區，大豪雨地區為花蓮縣、台東縣、宜蘭縣山區、高雄市山區、屏東縣山區。截至今天上午8時累積雨量最多為屏東縣泰武鄉234毫米。

針對花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖可能於今天發生溢流，中央災害應變中心昨天上午7時已發布紅色警戒，截至今天上午7時30分蓄水量達8531萬立方公尺，已達庫容量約94%。因雨勢較大水位上升趨勢加快，原預測壩頂可能於上午10時溢流，已提前至上午8時至11時30分。

中央災害應變中心今早5時30分已通報花蓮縣政府針對可能遭影響地區盡速執行疏散撤離作業，或進行2樓以上垂直避難。警戒範圍包涵花蓮縣萬榮鄉、光復鄉、鳳林鎮部分村里。馬太鞍溪堰塞湖影響範圍累計疏散撤離人數3285人，其中收容安置 167人、垂直避難人數5239人。

應變中心指出，此次颱風截至上午8時累計疏散撤離人數7631人，其中花蓮縣 5084人、高雄市 1866人、屏東縣662人、台東縣19人，總計收容672人。

消防署表示，總計全台6人受傷，一般災情總計34件，已處理18件，處理中16件，主要為路樹災情、民生/基礎設施災情及其他災情。在水電災情部分，全國曾停電8584戶，待修復1694戶，自來水則無停水災情。

指揮官內政部長劉世芳呼籲，馬太鞍溪堰塞湖水位已接近壩頂，從現在起隨時可能發生溢流，已請相關單位持續監測，若有發生溢流情形，請花蓮縣政府立即因應並透過村里、警察、消防廣播車提醒民眾疏散避難，民眾切勿靠近危險區域。 中央氣象署已於今天上午8時30分解除樺加沙颱風陸上颱風警報。圖／中央災害應變中心提供 內政部長劉世芳今天上午主持中央災害應變中心第7次工作會報。記者黃子騰／翻攝

