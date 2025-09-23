聽新聞
0:00 / 0:00
颱風樺加沙影響 台鐵晚間6時前南北迴線及台東線停駛
受到颱風樺加沙影響，台鐵今天上午宣布，晚間6時前南迴線、北迴線及台東線停駛，其餘路線正常行駛。
因應颱風樺加沙及外圍環流豪雨影響，台鐵今天上午發布新聞稿指出，依據氣象署最新氣象資訊研判，今天晚間6時前北迴線各級列車停駛，420次、421次、426次全區間停駛外，其餘列車行駛至宜蘭、羅東站或蘇澳新站為止。
南迴線晚間6時前也停駛，台鐵說，新左營=台東的對號列車 431次、313次、317次停駛，165次截短行駛至潮州；台東=新左營308次、314次、422次、708次、324次（花蓮=台南間）停駛，168次潮州=七堵間正常行駛、386次潮州=台中間正常行駛。
台鐵指出，南迴線的區間（快）車台東=枋寮間停駛；藍皮列車台東=枋寮5898次、5899次停駛。
台東線部分，台鐵表示，台東往花蓮423次、477次、431次、283次、439次、441次停駛；花蓮往台東422次、424次、324次、428次（花蓮=台東間）、232次、432次（花蓮=台東間）停駛。
台鐵指出，將視最新天氣變化及營運前路線巡檢情形，機動調整列車行駛計畫。
🌀颱風最新動態
▪️整理包／花東全縣、高屏宜部分停班課！樺加沙來襲 全台颱風假一覽
▪️樺加沙最新風雨預測出爐！ 6縣市達停班課標準
▪️樺加沙強降雨...馬太鞍堰塞湖將溢流！消防局警告居民勿靠近河邊
▪️氣象署上午8時30分解除樺加沙颱風陸警 花東慎防超大豪雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言