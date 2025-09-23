快訊

颱風樺加沙影響 台鐵晚間6時前南北迴線及台東線停駛

中央社／ 台北23日電
受颱風樺加沙影響，台東南迴地區23日凌晨晨疑似龍捲風吹倒道路指示牌，也掀起民宅車庫鐵皮。中央社（民眾提供）
受颱風樺加沙影響，台東南迴地區23日凌晨晨疑似龍捲風吹倒道路指示牌，也掀起民宅車庫鐵皮。中央社（民眾提供）

受到颱風樺加沙影響，台鐵今天上午宣布，晚間6時前南迴線、北迴線及台東線停駛，其餘路線正常行駛。

因應颱風樺加沙及外圍環流豪雨影響，台鐵今天上午發布新聞稿指出，依據氣象署最新氣象資訊研判，今天晚間6時前北迴線各級列車停駛，420次、421次、426次全區間停駛外，其餘列車行駛至宜蘭、羅東站或蘇澳新站為止。

南迴線晚間6時前也停駛，台鐵說，新左營=台東的對號列車 431次、313次、317次停駛，165次截短行駛至潮州；台東=新左營308次、314次、422次、708次、324次（花蓮=台南間）停駛，168次潮州=七堵間正常行駛、386次潮州=台中間正常行駛。

台鐵指出，南迴線的區間（快）車台東=枋寮間停駛；藍皮列車台東=枋寮5898次、5899次停駛。

台東線部分，台鐵表示，台東往花蓮423次、477次、431次、283次、439次、441次停駛；花蓮往台東422次、424次、324次、428次（花蓮=台東間）、232次、432次（花蓮=台東間）停駛。

台鐵指出，將視最新天氣變化及營運前路線巡檢情形，機動調整列車行駛計畫。

