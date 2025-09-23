樺加沙狂倒雨卻要上班上課！宜蘭人怒發尋人啟事：代理縣長起床沒？

強颱樺加沙帶來狂風豪雨，花蓮、台東縣政府23日宣布全縣停班停課，但宜蘭因未列入警戒區，仍正常上班上課。直到清晨7時許因風強雨大，才緊急宣布南澳國小等偏鄉7校停班停課，引發縣民怒火，代理縣長林茂盛成為眾矢之的。

受樺加沙颱風及其外圍環流影響，氣象針對花蓮、台東、宜蘭發出超大豪及大豪雨特報，花東昨晚已宣布23日停班停課1天，宜蘭縣政府未宣布是否停班停課，今早7時許才緊急宣布，南澳國小、碧候國小、金岳國小、武塔國小、金洋國小、蓬萊國小及南澳高中停班課一天，其他地區仍照常上班上課，縣民們冒雨出門，批評聲浪瞬間在社群炸開。

許多網友湧入宜蘭縣政府臉書專頁留言抒發不滿，「代理縣長人勒」、「雨超大不發佈任何有關颱風的消息，宜蘭縣政府真的是在睡覺」、「不用選舉，就擺爛嗎？」、「很多人騎車都快被吹走了，請問代理縣長有考慮民眾安危嗎？」、「粉專要不要改名？改成宜蘭沒政府」、「代理縣長起床沒，此時此刻全部宜蘭人都想罵你」。縱然罵聲連連，但也有人持不同看法，認為「尷尬的是颱風暴風圈都已經離開台灣了，風速跟雨量都不達標，法律不允許呀」。

根據最新報導，強颱樺加沙逐漸遠離，但受颱風回南氣流帶動，宜蘭山區出現大雨，由於山區地形特殊性，縣政府授權由偏鄉自行決定是否停班課，目前共有南澳國小、碧候國小、金岳國小、武塔國小、金洋國小、蓬萊國小、南澳高中、澳花國小共8所學校及南澳鄉立幼兒園，宣布停班停課。

依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，地方政府是否宣布停班停課，必須依中央氣象署資料與客觀數據評估，並於上班上課前一小時宣布。判斷標準包括：

風速：颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時。

雨量：降雨量達平地350毫米、山區200毫米，且已致災或有致災之虞時。

其他災情：風力或降雨量未達前二款停止上班及上課基準之地區，因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，地方政府得視情況宣布停班停課。

