聽新聞
0:00 / 0:00
強颱樺加沙外圍環流影響 安坑輕軌列車降速行駛
強颱樺加沙雖已逐漸遠離，中央氣象署今天上午解除陸上颱風警報，但外圍環流仍持續為北台灣地區帶來強陣風與間歇性降雨，新北捷運公司表示，今日上午約8時40分，新店地區瞬間風力達到8級，安坑輕軌系統依規定立即啟動列車降速程序，全線列車以時速30公里運行，以確保行車安全。
新北捷運指出，依據營運標準，當瞬間風力持續20分鐘皆低於6級後，列車即可恢復正常速度行駛。目前安坑輕軌持續密切監測風速變化，並將視天候狀況，適時調整行車模式。
新北捷運公司提醒，颱風雖已遠離，但外圍環流仍可能帶來強風豪雨，搭乘民眾請留意相關公告訊息，並預留通勤時間。同時也呼籲市民朋友，非必要外出應避免前往山區、河川邊或臨海地區，以共同確保安全。
🌀颱風最新動態
▪️整理包／花東全縣、高屏宜部分停班課！樺加沙來襲 全台颱風假一覽
▪️樺加沙最新風雨預測出爐！ 6縣市達停班課標準
▪️樺加沙強降雨...馬太鞍堰塞湖將溢流！消防局警告居民勿靠近河邊
▪️氣象署上午8時30分解除樺加沙颱風陸警 花東慎防超大豪雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言