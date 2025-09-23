強颱樺加沙外圍環流影響 安坑輕軌列車降速行駛

強颱樺加沙雖已逐漸遠離，中央氣象署今天上午解除陸上颱風警報，但外圍環流仍持續為北台灣地區帶來強陣風與間歇性降雨，新北捷運公司表示，今日上午約8時40分，新店地區瞬間風力達到8級，安坑輕軌系統依規定立即啟動列車降速程序，全線列車以時速30公里運行，以確保行車安全。

新北捷運指出，依據營運標準，當瞬間風力持續20分鐘皆低於6級後，列車即可恢復正常速度行駛。目前安坑輕軌持續密切監測風速變化，並將視天候狀況，適時調整行車模式。

新北捷運公司提醒，颱風雖已遠離，但外圍環流仍可能帶來強風豪雨，搭乘民眾請留意相關公告訊息，並預留通勤時間。同時也呼籲市民朋友，非必要外出應避免前往山區、河川邊或臨海地區，以共同確保安全。

