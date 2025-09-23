強颱樺加沙回南山區大雨 宜蘭新增南澳8所學校與鄉立幼兒園停班課
強颱樺加沙逐漸遠離，但是受颱風回南氣流帶動，宜蘭山區出現大雨，由於山區地形特殊性，縣政府授權由偏鄉自行決定是否停班課，目前共有南澳國小、碧候國小、金岳國小、武塔國小、金洋國小、蓬萊國小、南澳高中、澳花國小共8所學校及南澳鄉立幼兒園，陸續宣布停班停課。
