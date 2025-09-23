樺加沙颱風陸警解除明後花東防大雨 熱帶系統恐發展氣象署估影響

中央氣象署上午8時30分解除樺加沙颱風陸上警報，預報中心簡任技正伍婉華上午指出，今日花蓮縣山區及台東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣地區、台東縣地區及高雄市山區、宜蘭縣山區，屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨。至於花東及恆春半島明天降雨依舊明顯。

此外，伍婉華說，菲律賓東方海面有熱帶系統消消長長，目前觀察有逐漸成形者，受高壓影響預估往菲律賓方向移動，直接影響台灣機率不高。

伍婉華指出，強颱樺加沙目前在鵝鑾鼻的西南方約350公里之處，以每小時20公里速度，向西北西行進，朝廣東海面移進，目前海上警戒範圍包括台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面。昨天晚上到現在是降雨最明顯的時候，宜蘭、花蓮、台東及屏東累積雨量逾300毫米。

伍婉華指出，今天白天仍有明顯降雨，但晚上起基隆北海岸及宜蘭、大台北雨勢會稍微緩和，但花東及高屏山區降雨依舊，大降雨範圍則會縮小。明天受颱風離開後外圍環流影響，花東及恆春半島降雨依舊明顯。

氣象署上午5時20分針對全台14縣市發布豪雨特報，受樺加沙颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（23）日花蓮縣山區及台東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣地區、台東縣地區及高雄市山區、宜蘭縣山區，屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨。

至於宜蘭縣地區、新北市山區、桃園市山區、台中市山區、南投縣山區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，大台北地區、南部地區及新竹、嘉義山區有局部大雨發生的機率，呼籲民眾注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

此外，今日基隆北海岸、台灣東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、南部沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生；台灣附近各海面有2至3米以上大浪，尤其東南部海面、台灣海峽南部及巴士海峽易有6米以上巨浪。適逢大潮，滿潮前後中南部及東南部沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

風的部分，受颱風及其外圍環流影響，23日晨至24日下午基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

氣象署也表示，自9月21日0時至23日8時出現較大累積雨量如下：屏東縣泰武(2)422毫米，宜蘭縣翠峰湖411.5毫米，花蓮縣天祥390毫米，台東縣向陽343毫米，新北市福山288毫米，桃園市拉拉山258毫米，台中市審馬陣242毫米，南投縣林試畢祿溪238.5毫米，高雄市南天池217.5毫米；較大陣風：蘭嶼13級，彭佳嶼11級、恆春10級。

