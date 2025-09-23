聽新聞
影／台東達仁10戶住家疑遭龍捲風侵襲 住戶：抬頭屋頂不見了
樺加沙颱風外圍環流持續影響台東，不僅帶來強風大雨，達仁鄉安朔村今天凌晨疑似發生龍捲風，約有10戶民宅遭襲，導致部分鐵皮屋被掀翻，幸無傳人員傷亡。
「一陣風聲吹過後，屋頂就不見了。」一名住戶心有餘悸的說，過程發生得太快，根本來不及反應是甚麼東西造成的。另也有住戶說，家裡一整晚都在漏水，都不敢睡。
據了解，達仁鄉安朔村復興路，凌晨1點半左右，傳出疑似龍捲風過境，造成一整排超過10戶房屋受損，屋頂鐵皮被掀翻，相隔一條街的地方，完全沒受影響，這疑似龍捲風的強風來得快，去得也快，所幸被沒有人受傷。
