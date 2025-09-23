快訊

颱風樺加沙陸警解除 最快晚間解除海警

中央社／ 台北23日電
颱風樺加沙來襲，氣象署統計，自21日0時起至23日清晨6時，較大累積雨量包含宜蘭379.5毫米，屏東372毫米，花蓮332毫米，台東315.5毫米。新北市蘆洲區一處公園路樹倒塌。中央社
颱風樺加沙來襲，氣象署統計，自21日0時起至23日清晨6時，較大累積雨量包含宜蘭379.5毫米，屏東372毫米，花蓮332毫米，台東315.5毫米。新北市蘆洲區一處公園路樹倒塌。中央社

氣象署表示，颱風樺加沙強度略減弱，今天上午8時30分已解除陸警；海上警戒區包含台灣海峽、巴士海峽及東沙島海面，最快有望晚間解除海警；花東地區仍列降雨警戒區，台東、屏東中午前防巨浪。

中央氣象署今天持續發布颱風樺加沙海上颱風警報，上午8時中心位置在北緯19.9度、東經118.3度，即在鵝鑾鼻西南方約350公里處，以每小時20公里速度，向西北西進行；中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑120公里。

海上警戒區為台灣海峽、巴士海峽及東沙島海面；花蓮縣、台東縣未列入陸警範圍，但達到超大豪雨警戒標準（24小時累積雨量達500毫米以上），仍列降雨警戒區。

氣象署簡任技正伍婉華在颱風記者會中表示，樺加沙過去3小時強度略為減弱，中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向西北西進行，恆春半島已脫離其暴風圈，因此在上午8時30分解除陸警。

伍婉華指出，若樺加沙行進路線沒有變化，預估今晚將解除海警，而未來24小時左右將減弱為中颱。

伍婉華說，昨晚至今是降雨最明顯時候，東半部迎風面有明顯降雨，西半部也有零星降雨，旺盛對流雲系不論是移入海面、陸地，都會有瞬間強降雨與閃電、雷擊、強陣風；預估今天傍晚大台北、宜蘭降雨會逐漸緩和，但提醒明天花東、恆春半島仍是降雨較明顯區域。

伍婉華指出，今天受到樺加沙外圍環流影響，花東山區仍有局部超大豪雨發生；花東平地、宜蘭及高雄、屏東山區有豪雨或大豪雨；宜蘭地區、中部以北山區及恆春半島、綠島、蘭嶼仍有局部大雨或豪雨；大台北地區、南部地區及新竹、嘉義山區有局部大雨。

伍婉華提到，屏東已經有14級強陣風、蘭嶼也有13級強陣風，隨著樺加沙持續往西移動，高雄上午也出現8至9級強陣風；今天中部以北、高屏、宜花東仍有8級以上強陣風。

伍婉華說，樺加沙已經在東沙島海面掀起12公尺浪高，今天中午前屏東、台東仍要留意巨浪，高屏也有5至6公尺浪高；適逢大潮，滿潮前後中南部沿海低窪地區須留意海水倒灌及積淹水。

樺加沙颱風 颱風

