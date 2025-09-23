快訊

打靶炸臉眼珠掉...初判非膛炸 成功嶺二兵命危術後送加護病房

樺加沙剛遠離！颱風「博羅依」最快明後天生成 賈新興曝預估路徑

中山美穗驟逝9個月！兒拒繼承遺產 「骨灰未下葬」爆巨額奠儀糾紛

颱風樺加沙陸警解除 花東仍列降雨警戒

中央社／ 台北23日電

交通部中央氣象署今天表示，颱風樺加沙強度略減弱，上午8時30分解除陸上颱風警報；海上警戒區包含台灣海峽、巴士海峽及東沙島海面，最快晚間解除海警；花東仍列降雨警戒區。

花蓮縣、台東縣達超大豪雨警戒標準（24小時累積雨量達500毫米以上）。

氣象署持續發布樺加沙海警，上午8時中心位置在北緯19.9度，東經118.3度，即在鵝鑾鼻西南方約350公里處，以每小時20公里速度向西北西進行；中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑120公里。

樺加沙颱風 颱風

整理包／花東全縣、高屏宜部分停班課！樺加沙來襲 全台颱風假一覽

隨著強颱樺加沙暴風圈逐步逼近，氣象署預測今、明兩天將是影響台灣最劇烈的時段。明天要不要上班上課？有哪些地區可能放颱風假？《聯合新聞網》整理包一次看清楚。

強颱樺加沙回南山區大雨 宜蘭新增南澳8所學校與鄉立幼兒園停班課

強颱樺加沙逐漸遠離，但是受颱風回南氣流帶動，宜蘭山區出現大雨，由於山區地形特殊性，縣政府授權由偏鄉自行決定是否停班課，目...

樺加沙颱風陸警解除明後花東防大雨 熱帶系統恐發展氣象署估影響

中央氣象署上午8時30分解除樺加沙颱風陸上警報，預報中心簡任技正伍婉華上午指出，今日花蓮縣山區及台東縣山區有局部大豪雨或...

影／台東達仁10戶住家疑遭龍捲風侵襲 住戶：抬頭屋頂不見了

樺加沙颱風外圍環流持續影響台東，不僅帶來強風大雨，達仁鄉安朔村今天凌晨疑似發生龍捲風，約有10戶民宅遭襲，導致部分鐵皮屋...

最新風雨預測出爐！ 6縣市達停班課標準

颱風樺加沙逐漸遠離，但仍為花東等地帶來豪雨，包括北部等地風也很大。根據中央氣象署今天上午7時最新風雨預報，今天共6縣市風...

樺加沙颱風豪雨來襲 花蓮4處道路預警性封閉

樺加沙颱風外圍環流雲系帶來強降雨，公路局東區養護工程分局指出，台9線162.8公里匯德隧道南口已有泥流瀑情形，因此台9線...

