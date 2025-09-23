颱風樺加沙陸警解除 花東仍列降雨警戒
交通部中央氣象署今天表示，颱風樺加沙強度略減弱，上午8時30分解除陸上颱風警報；海上警戒區包含台灣海峽、巴士海峽及東沙島海面，最快晚間解除海警；花東仍列降雨警戒區。
花蓮縣、台東縣達超大豪雨警戒標準（24小時累積雨量達500毫米以上）。
氣象署持續發布樺加沙海警，上午8時中心位置在北緯19.9度，東經118.3度，即在鵝鑾鼻西南方約350公里處，以每小時20公里速度向西北西進行；中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑120公里。
