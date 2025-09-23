強颱樺加沙過後 福壽山農場小編直播：蘋果不平安

強颱樺加沙強風影響，福壽山農場小編今天在臉書直播說，農場人員平安，蘋果不平安，果園的蘋果和樹葉被強風打落，幾乎掉光，只能期待明年會更好，他說這就是「做農的心酸」。

福壽山農場小編今天開車進農場途中開臉書直播，他說經過一夜風雨，農場人員平安，但蘋果不太平安，昨晚風勢大，果園落葉滿地，葉子都掉落，果實當然也掉落，他早上巡視果園一遍，果實掉了差不多，這真的是做農的心酸，小編最後結尾「沒關係，期待明年會更好。」

