強颱樺加沙過後 福壽山農場小編直播：蘋果不平安

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
強颱樺加沙風雨影響，福壽山農場小編今天直播說，農場人員平安，蘋果不平安。圖／取自福壽山農場臉書
強颱樺加沙風雨影響，福壽山農場小編今天直播說，農場人員平安，蘋果不平安。圖／取自福壽山農場臉書

強颱樺加沙強風影響，福壽山農場小編今天在臉書直播說，農場人員平安，蘋果不平安，果園的蘋果和樹葉被強風打落，幾乎掉光，只能期待明年會更好，他說這就是「做農的心酸」。

福壽山農場小編今天開車進農場途中開臉書直播，他說經過一夜風雨，農場人員平安，但蘋果不太平安，昨晚風勢大，果園落葉滿地，葉子都掉落，果實當然也掉落，他早上巡視果園一遍，果實掉了差不多，這真的是做農的心酸，小編最後結尾「沒關係，期待明年會更好。」

樺加沙颱風 颱風

相關新聞

整理包／花東全縣、高屏宜部分停班課！樺加沙來襲 全台颱風假一覽

隨著強颱樺加沙暴風圈逐步逼近，氣象署預測今、明兩天將是影響台灣最劇烈的時段。明天要不要上班上課？有哪些地區可能放颱風假？《聯合新聞網》整理包一次看清楚。

強颱樺加沙回南山區大雨 宜蘭新增南澳8所學校與鄉立幼兒園停班課

強颱樺加沙逐漸遠離，但是受颱風回南氣流帶動，宜蘭山區出現大雨，由於山區地形特殊性，縣政府授權由偏鄉自行決定是否停班課，目...

樺加沙颱風陸警解除明後花東防大雨 熱帶系統恐發展氣象署估影響

中央氣象署上午8時30分解除樺加沙颱風陸上警報，預報中心簡任技正伍婉華上午指出，今日花蓮縣山區及台東縣山區有局部大豪雨或...

影／台東達仁10戶住家疑遭龍捲風侵襲 住戶：抬頭屋頂不見了

樺加沙颱風外圍環流持續影響台東，不僅帶來強風大雨，達仁鄉安朔村今天凌晨疑似發生龍捲風，約有10戶民宅遭襲，導致部分鐵皮屋...

最新風雨預測出爐！ 6縣市達停班課標準

颱風樺加沙逐漸遠離，但仍為花東等地帶來豪雨，包括北部等地風也很大。根據中央氣象署今天上午7時最新風雨預報，今天共6縣市風...

樺加沙颱風豪雨來襲 花蓮4處道路預警性封閉

樺加沙颱風外圍環流雲系帶來強降雨，公路局東區養護工程分局指出，台9線162.8公里匯德隧道南口已有泥流瀑情形，因此台9線...

