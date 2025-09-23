颱風樺加沙影響 太魯閣遊客都安全下山中橫暫封

快訊

中央社／ 花蓮縣23日電
颱風樺加沙外圍環流雲系影響，花蓮山區大豪雨或超大豪雨，太魯閣園區遊客22日已全數安全下山，原訂天祥至太魯閣日間5次開放通行暫停實施，待23日中午過後視風雨情形及路況，再公布開放通行時間。中央社
颱風樺加沙外圍環流影響，花蓮山區大豪雨或超大豪雨，太魯閣遊客昨天已全數安全下山，原訂天祥至太魯閣日間5次開放通行暫停實施，中午過後視風雨及路況再公布通行時間。

公路局東區養護工程分局發布訊息表示，太魯閣工務段考量0403震後中橫公路沿線邊坡還在恢復階段，穩定性仍不足，為避免遊客在山區受困，並維護用路人安全，已協調沿線風景區旅宿業者，昨天已先行安排旅客全數安全下山；並自昨天晚間6時30分起預警性封閉台8線關原至太魯閣（116.4k~184.5k）路段。

太魯閣工務段指出，今天原訂「台8線關原至天祥（116.4k~167.1k）日間（06:00~16:30）開放通行」及「台8線天祥至太魯閣（167.7k~184.5k）日間5次（06:00~08:00、10:00~10:05、12:00~13:00、15:00~15:05、17:00~17:30）開放通行」暫停實施，視中午過後沿線風雨情形及路況，再行公布通行時間。

公路局籲請用路人，山區道路地震過後及颱風、豪雨（或連續降雨）期間易坍方、落石，路況難掌握，非必要避免進入山區道路；並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程，預作應變準備。

