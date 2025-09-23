樺加沙持續發威 新北市府示警9區強風
強颱樺加沙即將遠離，不過帶來的外圍環流仍持續發威。新北市府上午示警，今天受颱風外圍環流影響，新北八里、林口、淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮等地陣風最強達9級，請注意強風危險，避免前往海邊及山區。
中央氣象署上午指出，強烈颱風樺加沙目前在鵝鑾鼻的西南方約340公里之處，以每小時21公里速度，向西北西進行，目前陸警範圍只剩恆春半島，氣象署預計上午8時30分解除樺加沙颱風陸警，但花蓮縣山區及台東縣山區要慎防超大豪雨。
